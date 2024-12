Plano da Prefeitura de Balneário Camboriú para Evitar Congestionamentos no Réveillon

A Prefeitura de Balneário Camboriú está implementando um plano abrangente para reduzir os congestionamentos que marcaram a virada de ano em 2023. Durante o Réveillon, uma cidade que recebe cerca de um milhão de visitantes — sete vezes sua população — foram sérios problemas de trânsito, com veículos oficiais, incluindo ambulâncias e viaturas policiais, parados nas vias. Em resposta, a administração municipal atualizou medidas como corredores de emergência e bloqueios temporários de ruas para facilitar o fluxo de veículos durante as festividades.

Para melhorar a orientação aos motoristas, a prefeitura firmou uma parceria com a plataforma Waze For Cities, que fornecerá rotas alternativas durante as alterações viárias. No entanto, os especialistas alertam que as soluções adotadas são paliativas, devido ao tamanho territorial limitado da cidade, a segunda menor de Santa Catarina.

O prefeito Fabrício Oliveira (PL) destacou que muitos visitantes estão se organizando para estacionar mais longe da praia, após um Réveillon atípico, marcado por chuvas que dispersaram o público e um show de drones amplamente divulgado. A prefeitura também preparou uma infraestrutura de orla para o evento, com um centro de controle operacional e 300 banheiros químicos ao longo da Praia Central.

Além disso, o show pirotécnico programado para a virada custará R$ 4 milhões e será realizado em oito balsas distribuídas pela praia, o que deve proporcionar uma experiência mais segura e organizada. A expectativa é que a temporada 2024-2025 atraia 15% mais turistas do que a anterior, apesar dos desafios enfrentados pela cidade em relação à qualidade da água e ao tráfego intenso.