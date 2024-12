Réveillon: Dicas de saúde para celebrar com moderação e evitar ressacas

O consenso entre os especialistas da saúde é claro: não existe uma quantidade segura de álcool para o organismo, e a soma total de álcool consumido é mais significativa do que a combinação das bebidas. À medida que se aproxima a noite de réveillon, é essencial adotar uma abordagem consciente e moderada em relação ao consumo de bebidas alcoólicas.

Para aqueles que desejam celebrar a virada do ano com um brinde, a moderação deve ser a palavra-chave. A Organização Mundial da Saúde (OMS) alerta que o álcool não é benéfico para a saúde, e o melhor caminho para evitar as consequências indesejadas da ingestão excessiva é seguir algumas orientações práticas:

Evitar beber em jejum: Ingerir alimentos antes de consumir álcool ajuda na absorção e reduz o impacto sobre o organismo.

Ingerir alimentos antes de consumir álcool ajuda na absorção e reduz o impacto sobre o organismo. Escolher bebidas menos açucaradas: Optar por opções com menor teor de açúcar pode prevenir excessos e contribuir para uma ressaca menos severa.

Optar por opções com menor teor de açúcar pode prevenir excessos e contribuir para uma ressaca menos severa. Monitorar a ingestão total de álcool: Quanto maior a quantidade consumida, mais intensa será a ressaca no dia seguinte.

Quanto maior a quantidade consumida, mais intensa será a ressaca no dia seguinte. Hidratação é fundamental: Alternar entre copos de água e bebidas alcoólicas pode ajudar a mitigar os efeitos adversos do álcool, embora não elimine completamente a ressaca.

A endocrinologista Cristina Schreiber, diretora do departamento de Endocrinologia do Esporte e Exercício da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM), enfatiza que o álcool não é metabolizado pelo corpo e é eliminado na urina. Quanto maior for a ingestão, maior será a sobrecarga ao fígado. Schreiber também critica o uso do termo “detox”, ressaltando que o processo natural de desintoxicação do organismo não pode ser acelerado por nenhum alimento ou medicamento específico.

A profissional alerta ainda sobre os riscos associados ao consumo de álcool, especialmente entre adolescentes e crianças, citando problemas como violência doméstica e acidentes de trânsito como consequências graves desse hábito. Para quem aprecia os componentes benéficos encontrados em bebidas como vinho e cerveja, alternativas saudáveis como uvas e levedo de cerveja podem oferecer os mesmos nutrientes sem os riscos associados ao álcool.

A questão sobre misturar diferentes tipos de bebidas alcoólicas também gera discussões entre os especialistas. Embora alguns acreditam que essa prática aumenta as chances de ressaca devido à carga adicional no fígado, outros apontam que o principal fator é a quantidade total de álcool consumido. Os destilados possuem teores alcoólicos variando entre 35% e 50%, enquanto as cervejas ficam entre 3% e 12%, e os vinhos entre 10% e 20%. Portanto, é vital estar ciente dessas diferenças ao planejar as comemorações.

O endocrinologista Clayton Macedo também destaca que as bebidas muito açucaradas podem levar ao consumo descontrolado, elevando o pico glicêmico e insulínico. Além disso, ressalta que as ressacas geram grandes perdas econômicas devido ao absenteísmo no trabalho, afetando a performance cognitiva e emocional dos indivíduos.

No contexto das festividades, evitar indigestão após as ceias também é crucial. Algumas dicas incluem evitar pratos gordurosos, consumir porções menores, não misturar bebidas alcoólicas com alimentos pesados e garantir uma boa hidratação. Após as celebrações, recomenda-se uma alimentação leve combinada com atividade física para equilibrar os excessos acumulados durante as festas.

Assim, a entrada no novo ano pode ser celebrada com alegria e responsabilidade, garantindo um início saudável para 2025.