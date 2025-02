Planetário Ibirapuera homenageia Dia Internacional de Mulheres e Meninas na Ciência 

Em homenagem a grandes símbolos femininos que contribuíram para o avanço da Astronomia, o Planetário Ibirapuera, administrado pela Urbia, apresenta ao público a sessão especial ao vivo Tinha Que Ser Mulher. A exibição celebra o Dia Internacional de Mulheres e Meninas na Ciência, comemorado em 11 de fevereiro e idealizado para conscientizar a sociedade de que a ciência e a igualdade de gênero precisam andar lado a lado.

As sessões serão oferecidas nos dias 8 de fevereiro, às 17h, e 9 de fevereiro, às 15h, pela Mirian Castejon Molina, bacharel em Física pela UNESP, mestre em Astrofísica pelo IAG-USP e atual supervisora de Astronomia e Ciência do Planetário Ibirapuera. Durante a apresentação, que ocorrerá sob o céu estrelado da cúpula, os espectadores terão a oportunidade de conhecer trajetórias inspiradoras de cientistas como Cecília Payne, Vera Rubin, Henrietta Leavitt e Nancy Roman, que fizeram grandes descobertas astronômicas, além de compreenderem como seus legados ecoam até os dias de hoje. Os ingressos podem ser adquiridos pelo Urbiapass.

Programação completa do Planetário Ibirapuera

O Planetário Ibirapuera ainda conta com três sessões fixas em seu cronograma: O Show da Luna, Olhar o Céu de São Paulo Outra Vez e Planetas do Universo. As apresentações são exibidas ao público aos finais de semana, nos seguintes horários:

Sábados:

13h – O Show da Luna

15h – Olhar o Céu de São Paulo Outra Vez

17h – Planetas do Universo

19h – Olhar o Céu de São Paulo Outra Vez

Domingos:

11h – O Show da Luna

13h – O Show da Luna

15h – Planetas do Universo

17h – Olhar o Céu de São Paulo Outra Vez

Sessão especial Tinha Que Ser Mulher no Planetário Ibirapuera

Datas e horários: 8 de fevereiro, às 17h, e 9 de fevereiro, às 15h

Local: Planetário Ibirapuera

Endereço: Av. Pedro Álvares Cabral, s/n – Portão 10 – Ibirapuera, São Paulo – SP, 04094-000

Público: livre

Valor: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada)

Ingressos:Urbiapass