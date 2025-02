Planetário da OBA chega ao Smart Mall Facens com atividades gratuitas em Sorocaba

No mês de fevereiro, o Smart Mall Facens, espaço que promove diversas atividades gratuitas no Pátio Cianê Shopping, recebe o Planetário da Olimpíada Brasileira de Astronomia (OBA), em Sorocaba (SP). A atividade é gratuita e acontece no sábado (8), das 10h30 às 20h50, e no domingo (9), das 13h às 19h20.

Participação e Inscrições

Para participar, não é necessário agendamento, basta comparecer no espaço que fica no Piso 2, Bloco B, e fazer sua inscrição na hora. A entrada na atração será por ordem de chegada. Cada sessão tem a capacidade de receber 30 pessoas e tem duração de 40 minutos.

Sessões Educativas Imersivas

O planetário é um projeto de divulgação científica em Astronomia, vinculado à OBA. As sessões são narradas pelos planetaristas e realizadas em uma cúpula inflável na qual o céu é projetado, produzindo uma experiência educativa imersiva.

Apoios e Parcerias

A OBA é realizada pela Sociedade Astronômica Brasileira (SAB), conta com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), com os Deputados Federais Tabata Amaral, André Janones, Vitor Lippi, Senador astronauta Marcos Pontes, UERJ, Centro Universitário Facens e BTG Pactual.

Programação do Smart Mall Facens

Para conferir a programação completa e gratuita do Smart Mall Facens, acesse aqui. Em fevereiro haverá ainda treinamento de excel, cortadora a laser, impressora 3D, oficinas de carnaval, entre outras atividades.