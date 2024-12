Um dos mais modernos do mundo, Planetário do CEU Parelheiros passa a abrir ao público em geral

A Prefeitura de São Paulo abre as portas do Planetário do CEU Parelheiros, na Zona Sul, ao público em geral. Primeiro do mundo a adquirir o sistema de projetores astronômicos do modelo Asterion Premium VELVET LED VIII, da fabricante alemã Carl Zeiss, o planetário oferece tecnologia de alta precisão, transmite uma gradação realista das estrelas do céu noturno. As imagens digitais da cúpula inteira apresentam cores acentuadas e fundo completamente escuro, que aumenta a sensação 3D.

O objetivo da Prefeitura ao investir nesse projeto, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME) e da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente (SVMA), é entregar ciência e tecnologia avançadas para toda a comunidade com acesso gratuito.

A programação do local conta com 19 sessões de cúpula por semana, com duração de 40 minutos cada, que exibem o céu estrelado seguido de um espetáculo digital.

O planetário foi inaugurado em agosto e inicialmente priorizou o atendimento para as escolas e os grupos do CEU Parelheiros, atendendo 1.355 pessoas. Desde setembro, o Planetário CEU Parelheiros já recebe mais de 3 mil visitantes por mês. Atualmente, a programação está aberta ao público geral para uma maior imersão sobre Astronomia e Ciência.

Atendimento do planetário do CEU Parelheiros

O planetário do CEU Parelheiros está aberto às sextas-feiras, fins de semana e feriados ao público geral. Às quartas e quintas-feiras, o local é reservado para programas escolares.

Para mais informações, como horário de sessões e como agendar uma visita, confira abaixo:

– ATENDIMENTO ESCOLAR:

O atendimento escolar será realizado mediante agendamento prévio pelos telefones 11-5926-6902 e 11-5926-6900

Dias de funcionamento: Quartas e quintas-feiras

Horários das sessões:

1º SESSÃO – 9h às 10h

2º SESSÃO – 10h30 às 11h30

3º SESSÃO – 14h às 15h

4º SESSÃO – 15h30 às 16h30

5º SESSÃO – 19h30 às 20h30

– ATENDIMENTO A INSTITUIÇÕES E PÚBLICO GERAL

Dias de funcionamento: Sextas-feiras

Horário das sessões:

1º SESSÃO – 9h às 10h SESSÃO ABERTA AO PÚBLICO

2º SESSÃO – 10h30 às 11h30 AGENDAMENTO ONGs E SERVIÇOS

3º SESSÃO – 14h às 15h SESSÃO ABERTA AO PÚBLICO

4º SESSÃO – 15h30 às 16h30 AGENDAMENTO ONGs E SERVIÇOS

5º SESSÃO – 19h30 SESSÃO ABERTA AO PÚBLICO

– SESSÕES ABERTAS AO PÚBLICO

Dias de funcionamento: Sábados, domingos e feriados

Horário das sessões:

1º SESSÃO – 10h30 às 11h30

2º SESSÃO – 15h30 às 16h30

Outras informações

Endereço: R. José Pedro de Borba, 20, Jardim Novo Parelheiro – Região Sul de São Paulo

Entrada: Gratuita – É necessário retirar ingressos acontece na portaria do CEU

Classificação: Livre