PL de Thiago Auricchio mapeia desafios de políticas públicas para as mulheres

De autoria do deputado estadual Thiago Auricchio, foi aprovado pela CCJR (Comissão de Constituição, Justiça e Redação), na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), o PL (Projeto de Lei) 126/2024 que pede a criação do Relatório Socioeconômico da Mulher Paulista, um mecanismo para mapear os desafios com a finalidade de elaborar políticas públicas voltadas às mulheres no estado.

De acordo com o deputado, a iniciativa tem um foco muito mais amplo, o de fazer com o que o Estado cumpra com sua função atendendo às necessidades das mulheres.

Deputado reforça seu protagonismo em defesa da mulher

“Esse projeto é um passo fundamental para ampliar a visibilidade das mulheres nos dados oficiais e garantir que suas demandas sejam efetivamente atendidas. Seguimos firmes na luta por um estado mais justo e igualitário para todas as paulistas”, destacou Thiago.

Mais do que criar políticas públicas para as mulheres, o documento, aprovado pela CCJR, mas que ainda passará por análise de outras comissões da Casa, deseja suscitar uma ampla discussão e seu fortalecimento, já que a proposta busca levantar informações cruciais como emprego, educação, saúde, participação política e violência de gênero, tudo para garantir políticas mais efetivas e eficientes em favor ‘delas’.

Conhecido pela atuação em prol de políticas voltadas para as mulheres, o deputado é o presidente da CCJR e defensor e autor de diversas pautas femininas, como o Código Paulista de Defesa da Mulher e do Protocolo Não Se Cale.

Ciente de que o caminho ainda é longo, Thiago aponta que política pública eficaz se faz com dados, por isso vai se debruçar nesta pauta em defesa das mulheres.

“Vou me empenhar para garantir que essa proposta seja aprovada e implementada, porque políticas públicas eficazes começam com dados concretos. Esse relatório será um grande aliado na defesa das mulheres paulistas”, concluiu o parlamentar.