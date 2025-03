PL de Jorge Araújo e Sandra do Leite permite presença de doulas nos partos

O Projeto de Lei que versa sobre a presença das doulas – mulheres que acompanham gestantes desde o início da gestação até o momento do parto – de autoria do vereador Jorge Araújo (União Brasil) em conjunto com a vereadora Sandra do Leite (Podemos), trará mais tranquilidade, segurança e humanização na hora do parto.

A lei foi aprovada na Câmara, na última semana, por unanimidade e, agora, toda gestante pode ser acompanhada no parto por uma doula.

“A doula não é uma parteira, ela tem uma formação específica em acompanhar mulheres grávidas, antes, durante, na hora e depois do parto. Não só em São Bernardo, mas no país, muitas cidades não permitem a entrada de mais de um acompanhante, somente o pai e, em São Bernardo, nós aprovamos uma lei quarta-feira passada permitindo que as doulas entrem no momento do parto, porque elas humanizam, tranquilizam, faz exercícios. Tem mulheres que não sentem dor do parto, por conta de tudo, dos exercícios, o que a doula fez no processo, com a barriga, com bola, com o próprio corpo, e a doula vai acompanhando todo processo para o parto natural”, apresentou Jorge sua percepção sobre o trabalho das doulas.

Segundo o político, a doula é uma pessoa que virá acompanhando a mãe e “já é um pedido do próprio SUS (Sistema Único de Saúde) e a doula acompanha todo o processo do parto humanizado e natural, por isso, nossa cidade aprovou agora um projeto meu junto a vereadora Sandra do Leite”, afirmou ele.

Jorge recorreu ao passado para lembrar que a cidade já foi premiada.

“Parto humanizado, a cidade foi premiada há alguns anos como a cidade que mais fazia partos humanizados na América Latina. Para mim representa a valorização da mulher, da vida, da família e essa preocupação com a mulher e a criança no momento do parto. Essa questão tem um ganho psicológico enorme para a mãe, que vai ficar mais segura, mais tranquila, é uma grande alegria que nossa cidade vai acolher essas mulheres e crianças”, celebrou o edil.

Celebração nas redes sociais

Após a aprovação na Câmara, o unionista celebrou em sua rede social a conquista das mulheres do município, ao postar no último dia 07.

“Agora é LEI: as doulas podem acompanhar as gestantes até a sala de parto!

Aprovamos hoje um importante projeto de lei, em parceria com a vereadora Sandra do Leite, que garante esse direito essencial às mulheres de nossa cidade. Antes, essa presença fundamental não era permitida, mas essa conquista muda tudo!

No mês do Dia Internacional da Mulher, essa aprovação representa um verdadeiro presente para todas as mães e famílias de São Bernardo. A presença da doula no parto significa mais acolhimento, segurança e respeito para as gestantes”, diz o post do político.

A lei agora segue para sanção do prefeito Marcelo Lima (Podemos), que tem 30 dias para sancionar ou fazer alguma ressalva, caso não haja nenhum manifesto do chefe do Executivo, o PL – Projeto de Lei é aprovado automaticamente.