Casa de Passagem é inaugurada em São Bernardo para atender mulheres vítimas de violência

Em evento de abertura marcado por emoção e simbolismo, o prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima, inaugurou neste sábado (8/3), Dia Internacional da Mulher, a 1ª Casa de Passagem da cidade, voltada a atender mulheres vítimas de violência doméstica. O equipamento municipal, instalado em prédio ao lado do Hospital da Mulher, no bairro Nova Petrópolis, recebeu a denominação de Enfermeira Vanessa de Cássia Fontes, morta em 2023, alvo de feminicídio.

A Casa de Passagem em São Bernardo vai oferecer abrigamento emergencial para mulheres (e, eventualmente, seus filhos e pets) vítimas de violência. O serviço será acionado quando as Polícias Militar ou Municipal atenderem ocorrências após às 18h ou aos finais de semana. O espaço, que fica na Rua Dom Luís, 201, tem funcionamento 24 horas, todos os dias da semana, com dormitórios, banheiros e brinquedoteca, bem como suporte assistencial. O local é direcionado em casos em que há denúncia à polícia sobre a situação de violência.

O lançamento da Casa de Passagem ficou marcado pelo significado emblemático da ação, em data importante de conscientização sobre os direitos e papel das mulheres na sociedade, reunindo a primeira-dama, Zana Lima, a vice-prefeita sargento Jessica Cormick, secretários municipais, vereadores e a procuradora de Justiça Tatiana Bicudo, além de familiares da homenageada – integrantes da família de Vanessa estavam comovidos com o tributo e, em prantos, leram carta de agradecimento. Mais do que pela homenagem honrosa, e sim em razão da medida prática.

“Em pouco mais de dois meses à frente da gestão, esse é o ato mais emocionante em que eu participo, pelo simbolismo. É uma ação importante em que agimos rápido, construindo essa marca, de humanização e acolhimento, apoio a quem sofre qualquer tipo de violência doméstica. O poder público pode e deve contribuir para proporcionar um ambiente seguro para essas mulheres ficaram, justamente em momento difícil da vida, seja sozinha ou com seus filhos e pets”, pontuou o prefeito Marcelo Lima.

O equipamento vai funcionar em uma ação integrada entre as secretarias de Saúde e de Segurança de São Bernardo. Titular da pasta de Saúde, Dr. Jean Gorinchteyn frisou que a Casa de Passagem traz a marca da gestão, tendo em vista que levanta a bandeira de defesa dos direitos do público feminino. “São Bernardo hoje conta com um novo equipamento, que garante respeito e dignidade das mulheres.”

HOMENAGEM

A enfermeira Vanessa Cássia Fontes era moradora do bairro Rudge Ramos, em São Bernardo, e foi assassinada aos 35 anos, em setembro de 2023, pelo ex-marido. Bruno Matos foi julgado e condenado a 19 anos de prisão. Vanessa, que era pós-graduada em Enfermagem Obstétrica, chegou a trabalhar no Complexo de Saúde de São Bernardo. Profissional da saúde e mãe exemplar, ela deixou um filho que tinha 5 anos na ocasião de sua morte, que gravou um vídeo em agradecimento à homenagem.

MAMÓGRAFO

Após a cerimônia, o prefeito Marcelo Lima visitou as instalações do primeiro mamógrafo do Hospital da Mulher, ampliando os atendimentos que hoje são realizados pela Carreta da Mamografia. O novo equipamento reforça a capacidade de realização de exames em até 2.000 atendimentos ao mês.

Durante o evento, o chefe do Executivo municipal assinou ordem de serviço também para reforma do telhado do Hospital da Mulher, que está localizado ao lado da Casa de Passagem. A medida, ao ser concluída, irá permitir colocar em funcionamento 22 leitos da unidade.