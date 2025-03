Pixolé reinaugura loja no Mauá Plaza Shopping dia 20 de março

A tradicional marca de calçados Pixolé celebra um novo momento com a reinauguração de sua loja no Mauá Plaza Shopping, que acontece no dia 20 de março, a partir das 14h, com um coquetel especial para receber os clientes. Com um espaço totalmente repaginado, a unidade adota um conceito moderno e aberto, proporcionando uma experiência de compra mais fluida e envolvente. Além da nova ambientação, a loja estreia com as principais tendências de calçados e bolsas para a temporada outono/inverno 2025, reafirmando o compromisso da marca em unir tradição e inovação.

“Preparamos essa reestruturação pensando em proporcionar mais comodidade e uma experiência diferenciada para nossos clientes. Queremos que todos se sintam bem-vindos e tenham uma percepção especial ao visitarem a loja”, explica Cibele Fernandes, gerente de marketing da Pixolé Calçados.

Entre as novidades da coleção estão tendências que dominaram as passarelas internacionais, como scarpins, slingbacks, sapatos bonecas, com diversos saltos, tênis, sapatilhas, mocassins, além de inúmeros modelos de bolsas. Além disso, estampas, cores e materiais como o animal print, camurça, preto e branco, marrom, vinho e verniz dão o tom da estação. E para tornar as compras ainda mais acessíveis, todos os calçados poderão ser adquiridos em até 10 vezes sem juros.

A reinauguração da loja em Mauá faz parte de um amplo projeto de reestruturação da Pixolé, que busca se conectar com um público mais jovem e fortalecer sua presença digital. Fundada em 1976 por Antônio Pereira Esteves, a marca começou como uma pequena loja de calçados em Santo André e, ao longo das décadas, se consolidou no Grande ABC paulista. Seu crescimento foi impulsionado nos anos 1980 por um jingle que marcou gerações, reforçando a identidade da empresa no setor calçadista.

Hoje, sob a liderança de Paulo Adolfo Pereira Esteves, filho do fundador, a Pixolé passa por um rebranding estratégico, que inclui novas abordagens de marketing e a modernização de suas lojas físicas. “Nosso desafio é equilibrar a tradição da marca com as exigências do consumidor contemporâneo. A Pixolé sempre foi sinônimo de qualidade e estilo, e queremos garantir que essa essência continue presente em nossa trajetória”, destaca Paulo.

A reinauguração da loja no Mauá Plaza Shopping simboliza mais um passo dessa nova fase, trazendo um espaço renovado e alinhado com as expectativas do público. Com coleções atualizadas, novas experiências de compra e um olhar atento às tendências, a Pixolé reafirma seu compromisso de continuar sendo referência no mercado de calçados, bolsas e acessórios.