Pix passa por instabilidade na manhã desta quinta-feira, 13

Na manhã desta quinta-feira, 13, o sistema de pagamentos instantâneos Pix enfrentou uma instabilidade que rapidamente se tornou um dos tópicos mais pesquisados no Google, com termos como “pix fora do ar“, “instabilidade no pix” e “pix caiu” dominando as tendências. Essa situação provocou um intenso debate nas redes sociais, especialmente na plataforma X, anteriormente conhecida como Twitter, onde usuários expressaram suas preocupações e questionamentos sobre o serviço diretamente às instituições financeiras.

Esclarecimento do Banco Central

Na manhã desta quinta-feira, por volta das 10h55, o Banco Central do Brasil emitiu um comunicado esclarecendo a situação. De acordo com a nota oficial, foi identificado um problema no mecanismo responsável pela consulta às chaves do Pix. O Banco Central assegurou que medidas corretivas foram adotadas prontamente para resolver a falha.

Normalização do sistema

O comunicado enfatizou que a instabilidade foi momentânea e que o sistema já estava operando normalmente após a resolução do incidente. A transparência e a rapidez na comunicação por parte da autoridade monetária buscam tranquilizar os usuários e restaurar a confiança no uso do sistema de pagamentos que revolucionou as transações financeiras no Brasil.