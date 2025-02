Pitty vai cantar com BaianaSystem no carnaval de Salvador

A roqueira Pitty é presença confirmada no ‘Navio Pirata’, bloco de carnaval do grupo BaianaSystem, no dia 1º de março, sábado, no circuito Campo Grande, em Salvador. Além da cantora, o rapper BNegão também estará no show.

“O Navio Pirata é um acontecimento em Salvador! É de arrepiar a energia que o Baiana leva para o carnaval. Estou muito feliz e honrada de participar desse momento com meus irmãos. Ainda estamos definindo as músicas que apresentaremos juntos, mas podem esperar um show com muito vigor e entrega”, afirma Pitty.

Amiga de longa data da banda, a artista participa do novo álbum do BaianaSystem, “O Mundo dá Voltas”, lançado em janeiro. A convite do grupo, a cantora e compositora gravou uma nova versão de “Bicho Solto” (faixa do disco “Matriz”, 2019) e a música foi incorporada à “Cobra Criada”, canção de Russo Passapusso, Marcelo SekoBass e o rapper soteropolitano Vandal.

Últimos Shows da Turnê 2025

Pitty, que recentemente anunciou uma pausa criativa, apresentará os últimos shows da turnê 2025 em março, em Curitiba, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro e Florianópolis. O espetáculo, que já passou por 11 estados e mais de 30 cidades do país, tem conceito geral e direção artística assinados pela própria artista. No palco, Pitty sobe acompanhada pelo poderoso trio de músicos, formado por Martin Mendonça (guitarra), Paulo Kishimoto (baixo) e Nico (bateria).