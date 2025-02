Pitty faz show em São Paulo antes de pausa na carreira

Uma das principais vozes do rock nacional, Pitty sobe ao palco do Espaço Unimed, em São Paulo, no dia 21 de março (sexta-feira). O show faz parte da turnê iniciada em 2024, que já percorreu 11 estados e mais de 30 cidades do país.

Setlist recheado de sucessos

Com direção artística e conceito geral assinados pela própria artista, a apresentação contará com o trio de músicos formado por Martin Mendonça (guitarra), Paulo Kishimoto (baixo) e Nico (bateria).

O repertório inclui músicas de toda sua trajetória, além de algumas surpresas para os fãs. No setlist, não devem faltar hits como “Anacrônico”, “Serpente”, “Te Conecta”, “Máscara”, “Equalize” e “Me Adora”.

Parcerias e novidades musicais

Em janeiro, Pitty foi uma das atrações do Festival de Verão de Salvador, onde se apresentou ao lado da cantora Melly. No mesmo mês, gravou uma nova versão de “Bicho Solto” (do álbum Matriz, de 2019) para o novo disco do BaianaSystem, fundindo a faixa com “Cobra Criada”, de Russo Passapusso, Marcelo SekoBass e Vandal.

Outra parceria recente é “Ensacado”, single de Josyara, que chega às plataformas no dia 7 de fevereiro.

Serviço

Local: Espaço Unimed (Rua Tagipuru, 795 – Barra Funda – São Paulo – SP)

Data: 21 de março (sexta-feira)

Abertura dos portões: 20h30 | Show: 22h30

Classificação: 18 anos

Ingressos: Ticket360