Pitbull é morto a facadas durante briga familiar no interior de MG

Um incidente trágico na cidade de Coromandel, Minas Gerais, tem gerado intensa repercussão nas redes sociais, após a morte brutal de um pitbull, identificado como Zairon. O cão foi esfaqueado durante uma briga familiar ocorrida no último sábado, dia 15, segundo informações fornecidas pelos tutores do animal.

Os relatos indicam que o padrasto da tutora do pitbull foi o responsável pelo ataque. Em depoimento registrado no boletim de ocorrência, os tutores afirmaram que o homem chegou à residência armado com duas facas e iniciou uma série de ameaças contra seu enteado. Durante a confusão, o portão da casa foi deixado aberto, permitindo que Zairon escapasse.

A esposa do tutor relatou: “Assim que ele saiu e percebeu a confusão, com a intenção de defender a família, correu em direção ao agressor. No entanto, eu rapidamente segurei Zairon. Neste momento, a polícia foi acionada e chegou ao local, pedindo que o indivíduo colocasse as mãos na cabeça e se afastasse. Ele desobedeceu e caminhou em direção a mim, onde eu estava segurando o meu cachorro, e desferiu duas facadas”.

O boletim de ocorrência confirma a versão apresentada pela mulher, destacando que Zairon já estava sob controle quando sofreu os ataques fatais. A situação ocorreu na presença de policiais militares que estavam na cena no momento do crime. O agressor foi imediatamente detido e levado à Delegacia de Plantão de Patrocínio, localizada em um município vizinho.

A equipe do Terra entrou em contato com a Polícia Civil de Minas Gerais para obter mais informações sobre o andamento da investigação do caso e aguarda uma resposta.