Pista de pouso para avião que caiu em Ubatuba era inadequada

Na manhã desta quinta-feira, 9 de novembro, um trágico acidente aéreo ocorreu no aeroporto de Ubatuba, localizado no litoral norte de São Paulo. Um avião de pequeno porte, um Cessna Citation 525 CJ1, tentou realizar um pouso em uma pista que não possuía as dimensões adequadas para a segurança do modelo. O jato requer aproximadamente 840 metros para uma aterrissagem segura, enquanto a cabeceira utilizada durante o incidente contava com apenas 560 metros.

Infelizmente, o piloto da aeronave, Paulo Seghetto, natural de Goiânia (GO), perdeu a vida na tragédia. Os quatro passageiros que estavam a bordo conseguiram ser resgatados com vida e foram levados a hospitais da região para receber atendimento médico.

O aeroporto de Ubatuba possui uma única pista com duas cabeceiras. Uma delas, voltada para o morro, tem 940 metros de comprimento, conforme informações da concessionária responsável pela administração do aeroporto e dados da Aeronáutica. Essa dimensão atende aos requisitos estipulados pelo manual da aeronave. No entanto, a cabeceira utilizada no momento do acidente apresentava um recuo de 380 metros devido à topografia local, resultando em uma pista disponível de apenas 560 metros no sentido do mar.

A concessionária responsável pelo aeroporto informou que não há controle de tráfego aéreo na instalação, uma vez que o volume de operações é baixo, com cerca de 5.000 pousos ou decolagens anuais. Até o momento, não há esclarecimentos sobre o motivo pelo qual a aeronave optou por pousar na cabeceira menor, ao invés da mais longa e apropriada.

A Rede Voa, que gerencia o aeroporto, assegurou que ambas as cabeceiras estavam disponíveis para pouso no dia do incidente e expressou condolências às vítimas e seus familiares. A empresa também destacou que a pista está homologada para voos em condições meteorológicas visuais.

O Cessna Citation 525 CJ1 pertencia à família Fries, notória por sua atuação na agricultura em Mineiros, Goiás, onde produzem soja. O jato foi adquirido em novembro de 2020 e possui uma situação regular de aeronavegabilidade registrada na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). O modelo, fabricado em 2008 e registrado sob o prefixo PR-GFS, é conhecido por sua confiabilidade em voos curtos e é capaz de percorrer distâncias aproximadas de 2.700 km.

No momento do acidente, chovia intensamente na região e a pista estava molhada. Após a aterrissagem mal sucedida, a aeronave ultrapassou a pista e colidiu com o alambrado na extremidade da cabeceira.

Com dimensões de cerca de 13 metros de comprimento e envergadura de 14,4 metros, o Cessna Citation pode atingir velocidades próximas a 720 km/h durante o cruzeiro. Desde seu lançamento nos anos 1990 até suas atualizações na década seguinte, o modelo se consolidou como uma opção popular entre os viajantes corporativos.