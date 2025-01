Piloto que morreu em Ubatuba (SP) tinha 28 anos de profissão e trabalhou na antiga Passaredo

O piloto do jatinho que explodiu em Ubatuba, no litoral paulista, foi identificado como Paulo Seghetto. Ele era natural de Goiânia (GO).

“Expressamos nosso profundo pesar pela perda do piloto da aeronave Cessna Aircraft, Paulo Seghetto, natural de Goiânia. Que Deus traga consolo e paz aos corações enlutados“, escreveu em uma rede social Aleomar Rezende (MDB), prefeito de Mineiros (GO), cidade de onde o jatinho partiu.

O prefeito afirmou que as vítimas do acidente são cidadãos que orgulham o município e que ele atua para prestar todo o suporte à família.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o piloto ficou preso às ferragens. Ele foi socorrido e teve parada cardiorrespiratória. Foram feitas as manobras de ressuscitação, mas ele não resistiu. A morte foi confirmada às 11h23, no local do acidente.

Segundo o perfil de Seghetto no LinkedIn , ele comandava aeronaves desde 1997 e trabalhou por 12 anos na Passaredo, atual Voepass.

O avião de pequeno porte tentou pousar no Aeroporto Estadual de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, ultrapassou a pista e explodiu na praia do Cruzeiro, na manhã desta quinta-feira (9).

O jatinho, que decolou do Aeroporto Municipal de Mineiros, em Goiás, transportava quatro passageiros, dois adultos e duas crianças. Todos foram socorridos e levados para a Santa Casa de Ubatuba.

Outras três pessoas que estavam em uma pista de skate nas proximidades ficaram feridas.

Os passageiros eram Mireylle Fries, uma das donas da aeronave, seu marido e dois filhos pequenos. Eles estavam em uma viagem em família.

Mireylle é filha de Milton Fries e Maria Gertrudes Fries. Considerado um dos pioneiros da produção de soja em Mineiros, Milton também foi dono da empresa Real Máquinas, que vende maquinário agrícola. Ele morreu em 2012.

Segundo a Rede Voa, que administra o aeroporto, chovia no momento do acidente, e a pista estava molhada. Após o pouso, a aeronave ultrapassou a pista e atravessou o alambrado da cabeceira 9, disse a empresa.

No acidente, um poste e um veículo, sem ocupantes, também foram atingidos, segundo testemunhas.

A aeronave é um Cessna Citation 525 CJ1, fabricado em 2008, com capacidade para sete pessoas, de prefixo PR-GFS. Segundo o RAB (Registro Aeronáutico Brasileiro), o jatinho é compartilhado pela família Fries. A data de compra registrada é novembro de 2020.

Considerado bastante confiável para viagens curtas, o Citation 525 CJ1 é um jato com dois motores Williams e tem capacidade para voar até aproximadamente 2.700 km. A cidade de Mineiros, de onde partiu o avião, fica a cerca de 1.300 km de Ubatuba, local do acidente.

Com cerca de 13 metros de comprimento, o jatinho tem 14,4 metros de envergadura e pode atingir cerca de 720 km/h em cruzeiro. O modelo começou a ser comercializado no inicio dos anos 1990, passando por atualização na década seguinte.

Em sites de venda de aeronaves, o preço do Citation CJ1 varia de R$ 10 milhões a R$ 35 milhões, dependendo da configuração e do ano de fabricação.