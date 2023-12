Piscinas da Prefeitura de SP são opção para fugir do calor

Com o calor esperado para os próximos dias, uma boa alternativa são as piscinas que a Prefeitura de São Paulo disponibiliza nos Centros Educacionais Unificados (CEUs) com atividades programadas ou recreativas, acessíveis ao público diariamente, inclusive nos finais de semana e feriados. A programação varia de acordo com cada equipamento.

Com o objetivo de assegurar o pleno funcionamento e oferecer um espaço físico adequado para o desenvolvimento de atividades, a Prefeitura de São Paulo está promovendo reformas gerais nos CEUs, abrangendo inclusive melhorias nas piscinas.

Atualmente, 33 CEUs operam suas piscinas, com programação alinhada aos horários de funcionamento dos equipamentos, sendo:

Segunda a sexta‐feira: das 8h às 22h

Sábado e domingo: das 8h às 20h

Feriados: das 8h às 18h

ara uso das piscinas, os moradores podem fazer a carteirinha ou cadastro no CEU, de forma totalmente gratuita.

Documentos necessários:

Documentos de identificação pessoal com foto (RG, CNH e RNE);

Uma foto 3X4.

Comprovante de residência.

É obrigatório o uso de roupa de banho.

Orientações:

1) Vá até o CEU mais próximo da sua residência. Caso ainda não tenha feito a inscrição, é possível fazer o cadastro no próprio CEU, mediante a apresentação dos documentos necessários;

2) Informe-se sobre os dias e horários disponíveis para uso recreativo da piscina, quando ela não está sendo utilizada para cursos;

3) Aproveite a piscina com segurança e responsabilidade.

Unidades com piscinas abertas para a comunidade:

Alvarenga

Água Azul

Aricanduva

Barro Branco

Butantã

Campo Limpo

Cantos do Amanhecer

Capão Redondo

Carrão/ Tatuapé

Casa Blanca

Cidade Dutra

Freguesia do Ó

Guarapiranga

Inácio Monteiro

Jaguaré

Lageado

Meninos

Parelheiros

Parque Bristol

Parque do Carmo

Parque Novo Mundo

Parque Veredas

Perus

Pinheiro D’Água

São Mateus

São Miguel/ Luiz Melodia

São Pedro/ José Bonifácio

São Rafael

Sapopemba

Taipas/ Maria Beatriz Nascimento

Tremembé

Vila Alpina/ Vila Prudente

Vila Rubi

Veja os endereços dos CEUS