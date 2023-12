Previsão do tempo: Em SP, sextou com sol e temperaturas elevadas

Sexta-feira (15) amanhece com predomínio de sol e temperaturas em elevação. A rede de estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura de São Paulo registra a média de 20ºC. Imagens do radar meteorológico não mostram ocorrência de áreas de instabilidade na capital.

O dia prossegue com tempo estável e calor. As temperaturas podem chegar à máxima de 34ºC nas horas mais quentes do dia, com valores mínimos de umidade ao redor dos 30%. Não há previsão de chuva.

TENDÊNCIA PARA OS PRÓXIMOS DIAS:

Uma massa de ar seco e quente se intensifica nos próximos dias, garantindo temperaturas bem acima da média e baixos índices de umidade do ar. Essa condição dá início a uma onda de calor, que vai perdurar até o início da próxima semana em São Paulo.

O final de semana também promete ser de tempo seco, com predomínio de sol no decorrer do dia, calor e umidade em queda. No sábado (16), os termômetros devem registrar temperatura mínima de 20°C na madrugada e 35°C no período da tarde, com taxas mínimas de umidade em torno dos 30% e sem previsão de chuva.