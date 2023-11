Pio Mielo defende redução de carga horária para funcionários da Câmara e da Prefeitura

O presidente da Câmara de São Caetano do Sul, professor Pio Mielo (PSDB), defendeu a redução da carga horária para os funcionários do Legislativo e da Prefeitura. O posicionamento ocorreu durante sessão extraordinária, realizada na sexta-feira (17/11), em que foi aprovado projeto de lei que reduz a jornada de trabalho dos profissionais da Secretaria de Educação, de 44 horas para 40 horas.

Nas próximas semanas será apresentado projeto para redução da carga horária dos funcionários da Câmara. Estudos já estão sendo feitos pelos setores financeiro e jurídico da Casa para formulação da propositura. “Estamos avançando nos detalhes do impacto para atender essa demanda”, disse Pio Mielo.

O comandante do Legislativo elogiou a iniciativa de redução da carga horária dos servidores da Educação, em que serão contemplados profissionais como Inspetor de Alunos; Instrutor de Libras; Porteiro; Servente Provedor; Técnico Auxiliar de Operação de Áudio Vídeo e Informática; Técnico Operador de Áudio Vídeo e Informática e Vigia.

Pio Mielo explicou que, neste momento, não foi possível incluir os auxiliares administrativos da Educação porque essa função também existe em outras secretarias e, por isso, exige um estudo mais detalhado pelas Pastas. “É nosso compromisso buscar alternativas para que esses profissionais sejam acolhidos por esse direito. Seguimos nessa luta.”

Com participação nas discussões de elaboração e aprovação do projeto de lei do Executivo, o presidente ressaltou o trabalho feito em conjunto, com empenho do prefeito José Auricchio Júnior (PSDB), da secretaria de Educação, Minéa Paschoaleto Fratelli, e da presidente do Sindicato dos Servidores, Joelma Souza Gomes da Silva.