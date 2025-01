Pio Mielo celebra o Dia do Leitor e a educação

Em comemoração ao Dia do Leitor, celebrado anualmente em 7 de janeiro, o vereador Professor Pio Mielo (PSD) reforçou a importância da leitura como ferramenta essencial para o acesso ao conhecimento e o desenvolvimento da sociedade. Para o parlamentar, incentivar o hábito da leitura é fundamental para a construção de um futuro mais justo e igualitário.

Professor Pio Mielo, educador com uma trajetória consolidada, destacou o poder transformador da leitura. “Em um mundo cada vez mais dinâmico e digital, a capacidade de acessar e interpretar informações tornou-se um diferencial essencial. Nosso objetivo deve ser garantir que mais pessoas, especialmente crianças e jovens, tenham o prazer e o privilégio de explorar o universo do conhecimento”, afirmou.

O vereador também ressaltou o papel do poder público na implementação de políticas educacionais que promovam a leitura. “Como defensor da causa educacional, tenho trabalhado ao longo dos meus mandatos para ampliar o acesso à educação de qualidade, seja por meio da criação de projetos que incentivem a leitura nas escolas ou pela melhoria da infraestrutura educacional”, pontuou.

Neste Dia do Leitor, Professor Pio Mielo reafirmou seu compromisso com a valorização da leitura e da educação. “Investir na educação e na leitura é investir no futuro de nossa cidade. Como educador e parlamentar, sigo dedicado a fomentar políticas públicas que garantam melhores condições de aprendizagem e oportunidades para todos”, concluiu.