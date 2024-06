Pinacoteca de São Paulo realiza primeira edição de festa junina

A Pinacoteca de São Paulo, museu da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, realiza primeira edição de sua festa junina no novo edifício, a Pinacoteca Contemporânea. Dando fôlego à programação cultural do museu, a Pina Junina acontece no sábado, 29.06, das 13h às 20h. O evento é gratuito e conta com atrações musicais, comidas e brincadeiras típicas.

A festa terá apresentação do tradicional Grupo Cupuaçu, fundado por Tião Carvalho, e o Pé de Manacá, projeto de forró de rabecas tocado por mulheres. Entre uma apresentação e outra, a festa continua com o set musical de vinil comandado pelos Djs Rodrigo Ferrolho, Ricardo Ferreira e Reine Oliveira.

A praça de alimentação de comidas e bebidas típicas ficará por conta do projeto Pão do Povo da Rua, iniciativa do Instituto de Pesquisa da Cozinha Brasileira que atua no território da Luz na distribuição de marmitas para os moradores do entorno.

Serviço:

Pina Junina

Período: 29.06.2024 – das 13h às 20h

Curadoria: Clarissa Ximenes

Evento gratuito

Local: Edifício Pinacoteca Contemporânea – Praça do museu

De quarta a segunda, das 10h às 18h (entrada até 17h)

Gratuitos aos sábados – R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia-entrada), ingresso único com acesso aos três edifícios – válido somente para o dia marcado no ingresso

Quintas-feiras com horário estendido B3 na Pina Luz, das 10h às 20h (gratuito a partir das 18h)