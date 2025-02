Piloto Valentino Rossi ganha BMW M4 CS, modelo exclusivo e limitado, pelo seu 46º aniversário

Poucos pilotos no mundo são reconhecidos pela sua habilidade, títulos e carisma. Um deles, além das características citadas anteriormente, foi o responsável por eternizar um número ao longo da sua carreira. O 46, tão icônico nas motos e no BMW M4 GT3 de Valentino Rossi (ITA), será homenageado com uma série muito especial. Trata-se do BMW M4 CS Edition VR46, o modelo perfeito para marcar o 46º aniversário do nove vezes campeão mundial de motocicletas e atual piloto de fábrica da BMW M.

Produzida na fábrica do BMW Group em Dingolfing, a edição exclusiva está disponível em duas versões de design distintas: Sport e Style. O próprio “The Doctor” esteve pessoalmente envolvido no processo de customização das duas versões, ambas construídas em uma tiragem limitada de 46 carros. O número mundialmente famoso, que é a marca registrada de Rossi, aparece com destaque em vários lugares dentro e fora do BMW M4 CS Edition VR46 – por exemplo, nas portas e no teto, que é feito de plástico reforçado com fibra de carbono (CFRP).

A compra de um BMW M4 CS Edition VR46 também inclui uma experiência única na vida, que envolve um encontro pessoal exclusivo com Valentino Rossi em sua casa – o VR46 Motor Ranch em Tavullia (ITA) – e uma BMW M Driving Experience no circuito de corrida de Misano (ITA).

“Não há outra marca que tenha o automobilismo tão profundamente enraizado em seu DNA quanto a BMW M. Tenho orgulho de ser um piloto de fábrica da BMW M e de compartilhar essa paixão. O fato de haver agora uma edição especial VR46, na qual estive envolvido desde o início do processo de design, me deixa orgulhoso. Quando eu cruzar com um BMW M4 CS Edition VR46 na estrada ou na pista de corrida mais tarde, será muito legal”, diz Valentino Rossi sobre a edição e a colaboração com a BMW M.

Acabamentos de pintura exclusivos BMW Individual e detalhes especiais exteriores e interiores

Uma forma em que o BMW M4 CS Edition VR46 difere do BMW M4 CS são os seus dois acabamentos de pintura exclusivos BMW Individual, que combinam perfeitamente com as muitas superfícies de carbono expostas, como os detalhes no capô. Outras características distintivas incluem uma série de detalhes exteriores e interiores exclusivos.

O conceito geral de cor das duas versões de design é inspirado nos tons preferidos de Valentino Rossi e no estilo visual expressivo. Por exemplo, o “Sport” tem um acabamento em Marina Bay Blue, enquanto ambos os lados do carro exibem um “46” enorme em tom Tanzanite Blue mais escuro.

Na variante de design “Style”, a carroceria vem na cor Frozen Tanzanite Blue, com o “46” desta vez em Frozen Marina Bay Blue em ambos os lados. Em um aceno ao esquema de cores favorito de Rossi, o contorno da grade em forma de rim do BMW M e um dos raios em V nas rodas de liga leve M forjadas – que, como em carros de corrida, indica a posição da válvula do pneu – são pintados em amarelo brilhante, assim como as pinças de freio com o logotipo M e uma faixa de destaque sobre as molduras das portas da variante “Sport”.

O teto de fibra de carbono – como as laterais do carro, pintadas à mão – é adornado com um grande logotipo VR46 (também em amarelo, é claro) e a assinatura de Rossi. A porta traseira apresenta as letras VR46.

Os detalhes em amarelo continuam no interior do BMW M4 CS Edition VR46, que é predominantemente Night Blue. Os bancos tipo concha M Carbon vêm com estofamento em couro Merino na combinação de cores Preto/Night Blue. O Amarelo São Paulo da área dos ombros em Alcantara cria um contraste exclusivo. Os apoios de cabeça, assim como os frisos das soleiras das portas, apresentam um logotipo VR46 amarelo proeminente.

Além disso, o volante M Alcantara com design de três raios e aro de fundo plano vem com costura contrastante amarela e um marcador central amarelo. No console central de fibra de carbono de todos os exemplos do Edition VR46 há um emblema dizendo “1/46”, identificando cada carro Sport ou Style como um dos de tiragem limitada.

Motor de seis cilindros em linha com 550 cv

O coração pulsante do BMW M4 CS Edition VR46 é um motor de seis cilindros em linha de 3,0 litros de alta rotação com tecnologia M TwinPower Turbo. Esta unidade de potência tem o desempenho em pista como sua razão de ser desde o primeiro dia de seu desenvolvimento.

O aumento na pressão máxima de carga dos dois turbocompressores mono-scroll para 2,1 bar e os ajustes específicos do modelo no gerenciamento do motor significam que o motor do modelo de edição agora gera 550 cv, que é transmitido para a estrada por meio de uma transmissão M Steptronic de oito velocidades, o sistema de tração integral inteligente M xDrive e o diferencial ativo M.

O desenvolvimento de potência extremamente rápido e a tração otimizada permitem que o carro acelere de 0 a 100 km/h em 3,4 segundos e de 0 a 200 km/h em 11,1 segundos. A velocidade máxima do modelo, que vem com o M Driver’s Package de série, é limitada eletronicamente a 302 km/h.