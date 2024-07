Valentino Rossi estreia em Interlagos com a BMW na Rolex 6 Horas de São Paulo

Dez anos depois, o FIA WEC regressa ao Brasil com a Rolex 6 Horas de São Paulo, no Autódromo de Interlagos, neste fim de semana (13 e 14 de julho). E além dos carros mais cobiçados do planeta, sendo 19 hypercars e 18 da classe LMGT3, e muitos pilotos consagrados até com título do Mundial de Fórmula 1, a presença de Valentino Rossi na capital paulista é uma das grandes atrações de uma jornada que promete ser inesquecível. Lenda viva do esporte a motor, ‘Vale’ representa o Team WRT e corre com a BMW M4 LMGT3 que leva seu famoso número, o #46, na nova categoria LMGT3 do Campeonato Mundial de Endurance.

A última sexta-feira marcou a primeira vez em que Valentino acelerou no Autódromo de Interlagos. O piloto vibrou por estrear no traçado paulistano em um momento especial. “Estou muito feliz por voltar aqui ao Brasil depois de um longo tempo. Tenho grandes lembranças daqui, uma vez que corremos no Rio com a MotoGP por muitos anos. É sempre divertido aqui no Brasil, sempre um lugar muito bom. É a minha primeira vez em São Paulo, em Interlagos, correndo de carro. Espero que possamos nos divertir muito e que venha muita gente. E espero que isso nos ajude em tudo ao nosso redor. Vamos tentar ser competitivos”, afirmou o italiano em entrevista coletiva logo depois do segundo treino livre do dia.

A carreira de ‘Il Dottore’ fala por si. Um dos nomes mais vitoriosos e carismáticos da história do esporte a motor ostenta nove títulos do Mundial de Motovelocidade, sendo sete deles conquistados na classe rainha: 2001, 2002 e 2003, pela Honda; 2004, 2005, 2008 e 2009, pela Yamaha. Valentino Rossi tem um cartel de 89 vitórias, 55 poles, 199 pódios, 76 voltas mais rápidas em uma carreira de 372 GPs disputados entre 2000 e 2021, quando encerrou sua vitoriosa trajetória sob duas rodas.

Eternizado pela MotoGP, o icônico #46 virou um dos grandes símbolos da popularidade de Rossi em todo o mundo. No Brasil, por exemplo, o numeral é estampado em muitos capacetes e bags de milhares de motoboys.

“Sempre um prazer voltar ao Brasil”, disse Valentino Rossi após treinos livres

(Javier Jimenez/DPPI/FIA WEC)

Mas correr de carro sempre foi um desejo público de Valentino, que inclusive chegou a testar pela Scuderia Ferrari na Fórmula 1 em diversas oportunidades. Amante do rali, Rossi também fez etapas do WRC no início dos anos 2000. Mas foi nas corridas de endurance que o italiano, hoje com 45 anos, se firmou neste novo momento da carreira.

O lendário piloto passou a representar a BMW pela equipe belga Team WRT desde 2022, quando fez as 24 Horas de Spa-Francorchamps. No ano passado, Valentino Rossi passou por uma verdadeira incursão no Endurance e correu novamente em Spa, além de outras provas famosas como as 24 Horas de Dubai e as 12 Horas de Bathurst, na Austrália, além de ter feito a Le Mans Cup de GT3. A preparação antecedeu a confirmação do nome de Rossi na escalação da BMW para o FIA WEC na classe LMGT3.

Valentino estreia em 2024 no Campeonato Mundial de Endurance com a BMW M4 LMGT3 que traz estampado no carro o famoso 46. O piloto nascido em Urbino tem como companheiros de equipe no carro o belga Maxime Martin e Ahmad Al Harthy, natural de Omã. O trio já faturou um pódio no Mundial com o segundo lugar nas 6 Horas de Ímola, em abril. O brasileiro Augusto Farfus, que corre na BMW M4 de numeral 31, é um dos colegas de equipe mais experientes de ‘Vale’ no Team WRT.

A história de Rossi no Brasil — Valentino já foi conhecido como “Rei do Rio”, tamanha era a sua afinidade com o saudoso circuito de Jacarepaguá, na Zona Oeste da capital fluminense.

Foi na pista carioca que Rossi conquistou o título da antiga classe 250cc, em outubro de 1999. Três anos depois, foi consagrado com seu segundo campeonato mundial pela categoria rainha, sendo o primeiro da história do campeonato com o nome MotoGP, em 2002.

Sua última visita noticiada ao Brasil aconteceu há dez anos, em Indaiatuba, no interior de São Paulo. Entre as entrevistas concedidas à imprensa nacional, Rossi teve a oportunidade de jogar futebol com Cafu, capitão do pentacampeonato da Seleção na Copa do Mundo da FIFA em 2002.

Com o regresso do “espírito de Le Mans” ao Brasil, a Rolex 6 Horas de São Paulo representa a estreia de Valentino Rossi no Autódromo de Interlagos, palco de inesquecíveis momentos da história do esporte a motor e ‘templo do automobilismo brasileiro’.

Ao falar sobre suas primeiras impressões de Interlagos, Rossi rasgou elogios. “É uma pista muito boa. Gostei muito. Especialmente porque, assistindo pela televisão e testando no simulador, você não consegue ter ideia das subidas, descidas e inclinações. As curvas têm muita inclinação, especialmente o S do Senna. É bom, é uma pista clássica”, salientou.

“A paixão do brasileiro pelo esporte a motor é muito grande, então é sempre um prazer estar aqui. Tem a ver com Ayrton Senna, e os pilotos brasileiros, no geral, são muito bons. É bom demais estar aqui e espero que possamos ter as arquibancadas lotadas para essa corrida. As provas de Endurance são muito interessantes, com grandes montadoras, grandes carros, então acho que o público vai gostar demais”, complementou Valentino.



Valentino Rossi

Idade: 45 anos (16/02/1979)

Naturalidade: Urbino (Itália)



Carreira no FIA WEC

Corridas: 4

Categoria: GT3

Carro: BMW M4 LMGT3

Equipe: Team WRT

Número: 46

Pódios: 1

Companheiros de equipe: Maxime Martin (Bélgica) e Ahmad Al Harthy (OMA)

Melhor resultado: 2º lugar nas 6 Horas de Ímola

NÚMEROS GERAIS

Fábricas inscritas: 14, Porsche, Lamborghini, Ferrari, Toyota, McLaren, Peugeot, Aston Martin, BMW, Cadillac, Corvette, Ford, Isotta Fraschini, Alpine e Lexus

CATEGORIA LMGT3

Carros: 18

Equipes: Heart of Racing Team, Team WRT, Vista AF Corse, United Autosports, Iron Lynx, Proton Competition, Akkodis ASP Team, TF Sport, Iron Dames, Manthey EMA, Manthey Pure Rxcing, D’Station Racing

CATEGORIA HYPERCAR

Carros: 19

Equipes: Cadillac Racing, Porsche Penske Motorsport, Toyota Gazoo Racing, Isotta Fraschini, Hertz Team Jota, BMW M Team WRT, Alpine Endurance Team, Ferrari AF Corse, Lamborghini Iron Lynx, AF Corse, Peugeot TotalEnergies, Proton Competition

MODELOS E VERSÕES CONFIRMADOS

Alpine A424, Aston Martin Vantage AMR LMGT3, BMW M Hybrid V8, BMW M4 LMGT3, Cadillac V-Series.R, Corvette Z06 LMGT3.R, Ferrari 296 LMGT3, Ferrari 499P, Ford Mustang LMGT3, Isotta Fraschini Tipo6-C, Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2, Lamborghini SC63, Lexus RC F LMGT3, McLaren 720S LMGT3 Evo, Peugeot 9X8, Porsche 911 GT3 R LMGT3, Porsche 963, Toyota GR010

CALENDÁRIO 2024 DO MUNDIAL DE ENDURANCE FIA WEC

Data / Etapa / País

02/03 – Qatar Airways 1.812Km do Qatar – Qatar

21/04 – 6 Horas de Ímola – Itália

11/05 – TotalEnergies 6 Horas de Spa-Francorchamps – Bélgica

15/06 – 24 Horas de Le Mans – França

14/07 – Rolex 6 Horas de São Paulo – Brasil01/09 – Lone Star Le Mans – Estados Unidos

15/09 – 6 Horas de Fuji – Japão

02/11 – Bapco Energies 8 Horas do Bahrein – Bahrein



SOBRE O CAMPEONATO MUNDIAL DE ENDURANCE (WEC) DA FIA

O WEC é o principal campeonato internacional de carros esportivos do mundo, oferecendo aos fabricantes de automóveis uma relevância real para os avanços no design de carros de produção e na tecnologia, desempenho e segurança de crossovers. Regulamentações fortes e estáveis permitem protótipos esportivos complexos, mas bonitos, com o que há de mais moderno em tecnologia híbrida, fornecedores independentes de chassis e motores competindo nos mais altos níveis, e as principais marcas de carros de luxo do mundo enfrentando-se nas pistas.

O WEC oferece às equipes, pilotos, parceiros e partes interessadas um palco único para competir nos principais circuitos de corrida em todo o mundo. Classificado ao lado das Olimpíadas, do Super Bowl e da Copa do Mundo de Futebol, a pedra angular do WEC continua sendo um dos maiores eventos esportivos do mundo, as 24 Horas de Le Mans. Disputado em oito etapas na América do Norte, América do Sul, Europa, Ásia e Oriente Médio, o campeonato reúne corridas de distâncias variadas, desde as mais curtas, com 6 horas, até a mais longa, com 24 horas.