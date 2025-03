Pietra Rocha é escolhida madrinha do projeto social Filhos da Nação

Voluntária do projeto de impacto social Filhos da Nação há 1 ano, a criadora de conteúdo digital Pietra Rocha (@pietrarochaoficial), de 13 anos, foi escolhida em 2025 para ser a madrinha do projeto que transforma a vida de meninas e meninos que vivem em instituições de acolhimento e integram o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento.

O Filhos da Nação acontece desde 2017 em parceria com a Vara da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios oferecendo a RemoTerapia para crianças e adolescentes com idade entre 6 anos e 18 anos incompletos – e já impactou a vida de mais de 250 beneficiários e mais de 1200 pessoas indiretamente, incluindo voluntários e seus familiares, e as famílias biológicas e/ou adotivas dos acolhidos. A RemoTerapia consiste em combinar aulas de Stand Up Paddle e Canoa Havaiana com os princípios da Psicologia Junguiana para trabalhar questões como equilíbrio interior, autoestima e autoconfiança e saúde física e mental.

Uma das principais jovens influencers comprometidas com impacto social em Brasília, Pietra Rocha foi convidada para ser a madrinha do projeto por seu engajamento nas ações voluntárias de 2024.

“Estou muito feliz em ser voluntária do projeto Filhos da Nação. Quero ajudar a divulgar esse projeto lindo que transforma tantas vidas e cria oportunidades para crianças e adolescentes que sonham em ter uma casa e uma família” – disse Pietra.

A influencer rema com os jovens acolhidos durante as aulas do projeto, ajuda nas atividades como lanche e organização e propaga as ações de transformações junto à comunidade digital.

Pietra Rocha estará no projeto no próximo sábado, dia 16/03 às 14 horas durante as atividades do Filhos da Nação. Ela fala sobre engajamento e responsabilidade social. Nessa data, 20 acolhidos da instituição Irmão Áureo, de Brazlandia, participarão das atividades.