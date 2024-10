Pietra Quintela comenta a participação em “Tudo Por Um Pop Star 2”

A atriz Pietra Quintela celebra mais um marco em sua carreira com a participação no filme “Tudo Por Um Pop Star 2”, que estreou recentemente nos cinemas. Cheia de talento e com muita dedicação à dramaturgia, Pietra, que este ano também fez sua estreia como protagonista nas telonas em “Princesa Adormecida”, falou sobre a alegria de integrar o projeto. “Foi muito especial e muito divertido. As gravações estavam sendo feitas no Rio, então aproveitei para passar uns dias lá, porque eu amo o Rio de Janeiro”, contou a atriz.

Além de curtir a cidade, Pietra destacou também a oportunidade de reencontrar e trabalhar com amigos como Bela Fernandes e Lucas Burgatti. “Trabalhei com a Bela e com o Lucas em ‘As Aventuras de Poliana’, então foi muito bom revê-los e gravar com eles. E, claro, o fato de eu ser fã da história também me empolgou muito, então foi muito divertido participar desse segundo filme”, declarou ela. O carinho pelo elenco se estendeu também para novos colegas de cena, como Gabriela Saraivah e Laura Castro, e para Hugo Gloss, com quem compartilhou cenas. “Foi um super prazer conhecer ele, é demais, a gente conversou bastante”, disse.

Sobre somar mais um sucesso à sua trajetória, Pietra revela o amor pela profissão. “Eu sou muito apaixonada pelo que faço e me apaixonei completamente pelo cinema”, declarou a atriz, que também destacou a parceria com a produtora Panorâmica, com quem já havia trabalhado em “Princesa Adormecida”. “Criamos uma amizade muito legal, eles são super queridos e a produção inteira é incrível”, destacou.

Inspirado na obra de Thalita Rebouças, “Tudo Por Um Pop Star 2” traz Pietra como uma produtora e influenciadora, uma personagem mais velha que ela mesma, o que trouxe uma nova experiência de caracterização. “Foi a primeira personagem que fiz que era mais velha do que a minha idade. Não diria que foi um desafio, mas foi uma experiência diferente”, explicou ela, que se emocionou ao ver o resultado nos cinemas. “Eu sempre fico muito ansiosa para ver como ficou o meu trabalho depois da edição… ver no cinema para mim muda tudo! Acho muito legal que a continuação traz uma história completamente diferente, com novas amigas e uma nova emoção atrás desse outro pop star, algo que, no primeiro filme, era mais platônico e nesse se torna mais real”, contou.