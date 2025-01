Pickleball: Brasileira se torna uma das melhores jogadoras do mundo

O pickleball, uma modalidade esportiva que tem ganhado destaque nos Estados Unidos, agora conta com a brasileira Mariana Humberg entre suas principais estrelas. Aos 28 anos, Mari decidiu deixar sua carreira profissional para se dedicar integralmente ao esporte, conquistando fãs ao redor do mundo e contribuindo para o crescimento da prática no Brasil.

A Confederação Brasileira de Pickleball descreve o jogo como uma atividade dinâmica que integra elementos do tênis, badminton e pingue-pongue. A prática pode ser realizada em duplas ou individualmente, tanto em ambientes abertos quanto fechados, em quadras que medem 13,41 metros de comprimento por 6,10 metros de largura. As raquetes utilizadas são uma combinação dos materiais do tênis e do tênis de mesa, enquanto a bola é feita de plástico leve.

Nos últimos anos, o pickleball experimentou um crescimento exponencial nos Estados Unidos, atraindo até mesmo celebridades como Justin Bieber, Drake, Jamie Foxx e LeBron James, este último investindo em uma equipe da Major League Pickleball. Steve Kuhn, fundador da liga, prevê que o número de praticantes pode chegar a 40 milhões até 2030. Em 2022, um relatório da Associação da Indústria de Esportes e Fitness dos EUA indicou que havia 4,8 milhões de jogadores no país.

Durante a pandemia de COVID-19, a modalidade viu um aumento significativo no número de adeptos. “A popularidade disparou durante a pandemia porque é um esporte que permite distanciamento social. É fácil se apaixonar pela modalidade e proporciona diversão para toda a família“, afirma Mariana Humberg. Ela destaca que sua cidade natal, Louisville, no Kentucky, possui mais de cem quadras públicas frequentemente lotadas.

Recentemente, um vídeo de Mari junto ao influenciador Ed Ju alcançou mais de 140 mil visualizações em menos de um mês. Mariana também tem utilizado suas redes sociais para compartilhar dicas sobre o esporte e tem notado um aumento no engajamento. “A cada retorno ao Brasil, percebo que mais pessoas estão jogando e me acompanhando. Recebo muitas mensagens de brasileiros interessados na modalidade“, relata.

O sucesso crescente do pickleball não passou despercebido pelas grandes marcas do setor esportivo. Mariana anunciou empolgação por ter assinado contrato com uma marca importante na área: “Estou muito animada com isso. Embora não possa revelar detalhes ainda, é evidente que as empresas estão adaptando suas estratégias para este novo mercado“.

Nascida em São Paulo, Mariana se mudou para os Estados Unidos em 2014 devido ao trabalho do pai. Ela recebeu uma bolsa para jogar tênis em uma universidade na Carolina do Sul e concluiu sua carreira universitária na Universidade de Louisville. Formou-se em Economia com especialização em Marketing em 2018 e trabalhou em uma empresa local de tecnologia publicitária antes de se aventurar no pickleball em 2022.

“Foi difícil deixar a segurança financeira proporcionada pelo meu trabalho anterior. Embora tenha jogado tênis em alto nível nos Estados Unidos, não consegui realizar meu sonho como atleta profissional. Porém, ao descobrir o pickleball aos 26 anos, reencontrar minha paixão pelo esporte foi revitalizante. Com a criação de ligas que oferecem garantias financeiras aos atletas, decidi me dedicar totalmente à modalidade,” conclui Mariana.