PIB paulista cresce 3,4% em 2024

Dados divulgados pela Fundação Seade mostram que o Produto Interno Bruto (PIB) do Estado de São Paulo avançou 3,4% em 2024 na comparação com 2023. No período, apresentaram variação positiva serviços (3,3%) e indústria (2,7%). Em valores correntes, em 2024 o PIB paulista alcançou R$ 3,5 trilhões. No mesmo período do ano anterior, o valor foi de R$ 3,2 trilhões.

Em dezembro de 2024, o PIB paulista cresceu 1,2% em relação a igual mês do ano anterior, com expansão da atividade agropecuária (4,4%) e de serviços (1,9%).

“Os números do PIB paulista de 2024 resultam do nosso incansável esforço para criar um ambiente mais favorável aos negócios e atrair novos investimentos para o estado de São Paulo. O crescimento da economia paulista no período resulta das medidas implementadas pela nossa gestão para estimular investimentos privados e desburocratizar atividades empreendedoras, ações fundamentais para gerar emprego e renda no território paulista”, afirmou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

SP na Direção Certa

O Governo de São Paulo lançou, no primeiro semestre de 2024, o programa SP na Direção Certa, que reúne ações voltadas à modernização da máquina pública estadual. São medidas que visam dar maior eficiência ao gasto público, com redução de despesas e aumento da arrecadação, com concessões e privatizações, gerando maior capacidade de investimento ao Estado.