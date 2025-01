Phil Rajzman vence no Havaí e encerra temporada com vitória internacional

Phil Rajzman, tricampeão mundial de longboard, está retornando às competições com força total e encerrou a temporada 2024 com vitória internacional. Venceu, na categoria Longboard (com pontuação 16.50), o 53º Hale´Iwa International Open, um dos campeonatos mais tradicionais do mundo, realizado em North Shore, no Havaí, no final de dezembro. Em outubro, o brasileiro foi vice-campeão da 5ª edição do Tunel Crew Shootout 2024, em Itacoatiara (Niterói/RJ).

“Foi muito bom competir no Hale´Iwa. Passei a primeira, segunda e terceira baterias escolhendo as ondas certas e fazendo manobras fluidas. As condições estavam muito boas, com ondas de 6 pés. Apesar de eu me sentir cansado, sobretudo na parte da remada, por tudo que vivenciei em 2024, acabei tendo um excelente desempenho“, conta Rajzman, que foi atleta da elite mundial por 25 anos.

Rajzman passou por um tratamento de câncer, linfoma não Hodgkin, e retornou às competições há poucos meses. Está desde o início de dezembro no Havaí, onde geralmente reside por seis meses ao ano. A outra metade do ano mora em Búzios/RJ.

“Foi legal ter disputado a final da competição com outro brasileiro, o Gabriel Nascimento, que mora no Havaí e que por anos era do Circuito Brasileiro e representou o Brasil no Mundial. Ele ficou em quarto lugar (9.96). É bom quando encontramos outro brasileiro nessas competições, dá um ânimo“, completa o campeão.

Nascimento que disputou com Rajzman concorda: “É sempre muito bom ter o Phil nas competições. Com todo seu conhecimento e experiência, ele eleva o nível de todos os atletas! Phil veio construindo uma boa campanha durante o evento, e não deixou chances pra gente na final de Hale´Iwa (haha)! Parabéns, Phil“.

Essa ‘dobradinha’ dos atletas brasileiros em competições tradicionais de longboard no inverno do Havaí aconteceu, também, dias antes no Bradah Mel’s Waterman Championship, em Makaha (Oahu), organizado por Uncle Mel, quando Nascimento foi o campeão. Phil Rajzman já venceu esse evento em duas edições (a última em 2022), mas desta vez não avançou para a final.

“Uma grande satisfação poder participar de um evento em Makaha, um dos grandes templos para o surfe de longboard. Sair de lá com o troféu de primeiro colocado me deixa extremamente feliz, e confiante que o trabalho que tenho feito está na direção correta“, conta Nascimento.

Para Phil, uma questão bacana é que no Havaí se mantém a tradição polinésia, valorizando o longboard de essência, que é tanto as manobras clássicas como o desenvolvimento da categoria com manobras e equipamentos, que auxiliam o desenvolvimento do esporte. “Nesse caso, o julgamento é mesclado: combina o surfe clássico com o progressivo e é a filosofia que eu prego no surfe de competição, onde se unem todas as possibilidades dentro de uma prancha, no longboard. Essa é a melhor diversão, onde se tem uma variedade grande de manobras. É um formato que estimula bastante o desenvolvimento e o crescimento do esporte até porque nem todas as praias têm ondas pesadas como o Havaí ou pequenas como a Califórnia, por exemplo“, reflete o atleta.