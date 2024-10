Phil Rajzman é vice-campeão do Tunel Crew Shootout 2024

Após uma competição emocionante e de muita superação, Phil Rajzman é vice-campeão na 5ª edição do Tunel Crew Shootout 2024, realizada nesta terça-feira (29) em Itacoatiara, Niterói (RJ). O campeonato anual de tubos é uma grande confraternização e reuniu grandes nomes do surfe brasileiro. O tricampeão mundial de longboard foi o único a competir com prancha de longboard full carbon (Orange Monkey – que ele mesmo produziu especialmente para o evento), enquanto todos os demais 23 surfistas participantes estavam de pranchinha.

O mar de Itacoatiara estava difícil e complicado, mas as ondas alucinantes com o swell possibilitaram um show de surfe. Phil brilhou ao longo da competição e mostrou toda sua técnica, atravessando ondas tubulares de até 2 metros de altura. Foi o primeiro a conquistar a nota mais alta da competição, tirou um 8. Venceu as duas baterias (com nota total 13) e avançou para semifinal (quando as notas foram zeradas) em uma emocionante virada nos últimos 7 minutos passou as pontuações de seus adversários Pedro Scooby e Pedro Calado, finalizando com nota total de 11.50. E na grande final, homem x homem, disputou com Raoni Monteiro (morador de Itacoatiara/RJ) – agora tricampeão do Tunel Crew.

“Esse foi meu retorno abençoado para as competições. Foi demais, alucinante. Estou muito feliz. Só tenho a agradecer. Os adversários eram cascas grossas e o mar estava bem punk, mas consegui ir para essa super final com Raoni e disputar com ele é lembrar a adolescência”, diz Phil, que foi atleta da elite mundial por 25 temporadas (até 2022) e reside na praia de Geribá, em Búzios.

Por ter terminado um tratamento de câncer recentemente e por não estar na sua melhor forma física, seguindo orientações médicas, Phil surfou de colete. Por toda a batalha que enfrentou neste ano, foi muito homenageado pela organização do evento ao receber o troféu: “Phil Rajzman é campeão moral dessa competição, ele venceu um câncer, acaba de sair de quimioterapia, ainda está em tratamento, dirigiu de Búzios até Itacoatiara e chegou na final de um campeonato desafiador como esse de tubos. Meus parabéns para esse grande guerreiro”, destacou Teo Cury, promotor do campeonato.

Phil surfa em Itacoatiara desde a infância e já participou de duas edições do Tunel Crew. “Itacoatiara tem uma energia muito boa e foi um prazer enorme ter sido convidado mais um ano e por rever tantos amigos. Vim totalmente despretensioso, as coisas foram acontecendo, as ondas foram vindo e foi demais! Eu só queria me superar nesse retorno e consegui”, finaliza o atleta.

Esse ano, o Prêmio Tunel Hero foi de 10 mil reais e uma prancha RM sob medida. Além de uma viagem para Mentawai, ilhas na Indonésia, que vai levar para as melhores ondas no mundo no barco Seriti oferecido pelo Praia Charters.

Phil Rajzman tem patrocínio da @philrajzmansurfboards e apoio da @powerlightsurfboards e @surflandbrasil

Premiados Tunel Crew Shootout 2024 (29/10)

Campeão – Raoni Monteiro

Vice-campeão – Phil Rajzman

Melhor perfromance surfista local – Luca Nolasco

Melhor melhor vaca Tunel Crew – Rafael Brasiliense

Melhor tubo – Raoni Monteiro (única Nota 10 do evento)

Redes sociais – Tem um canal no Youtube (@PhilGood21) e o Instagram e o Facebook @philrajzman.