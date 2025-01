Phil Rajzman supera câncer e volta às competições de surfe

O tricampeão mundial de surfe na categoria longboard, Phil Rajzman, de 42 anos, enfrentou uma situação desafiadora durante as festividades de Natal de 2023. O surfista carioca celebrava a data com amigos e familiares no Havaí, quando começou a perceber alterações em seu estado físico.

Após semanas lidando com um desconforto na região das costelas, especialmente ao se posicionar na prancha para remar, Rajzman inicialmente acreditou que seus sintomas poderiam ser atribuídos a um quadro de gastrite. No entanto, durante a ceia natalina, ao exceder na comida, passou mal e vomitou, levando-o a suspeitar que algo mais sério poderia estar acontecendo.

Consultas médicas realizadas tanto no Havaí quanto no Brasil resultaram em um diagnóstico alarmante: linfoma não-Hodgkin, um tipo de câncer que compromete o sistema linfático. Imediatamente, ele iniciou um rigoroso tratamento com quimioterapia, que o deixou em um estado físico debilitado. Por volta de junho de 2024, o surfista se preparava para uma internação hospitalar visando um transplante de medula óssea como parte do seu tratamento.

Para a surpresa dos médicos, após uma série de exames pré-operatórios, os resultados mostraram que Phil estava curado e que o transplante não seria mais necessário. “Penso que foi um milagre. Foi a maior vitória da minha vida”, declarou à Folha.

Rajzman acredita que sua carreira como atleta profissional por mais de duas décadas teve um papel crucial em sua recuperação. Ele ressaltou a importância do condicionamento físico e da força mental para enfrentar adversidades como o câncer. “Manter-se ativo, cuidar da alimentação e dormir adequadamente fez toda a diferença”, disse ele. Além disso, utilizou canabidiol para ajudar a manter o apetite e garantir um descanso reparador durante a noite.

“O tratamento é doloroso e horrível. Mas eu tinha duas opções: focar nos problemas ou mirar no objetivo final. Ter uma família amorosa, amigos e uma paixão pelo esporte são fatores que me motivaram a viver”, acrescentou Rajzman.

Mesmo enquanto lutava contra a doença, o surfista teve que retornar ao Havaí para resolver questões administrativas. Ao chegar à ilha, notou as condições ideais para surfar e decidiu entrar no mar, mesmo sem estar em sua melhor forma. “Senti novamente aquela emoção de estar dentro do tubo e pegar uma onda grande. Isso me fez reviver momentos de felicidade e conexão com a natureza. Pensei: ‘Isso é Deus me dizendo que vou ficar bem’,” recordou.

No final de outubro, já recuperado, Phil retornou às competições e conquistou o vice-campeonato no Tunel Crew Shootout 2024 na praia de Itacoatiara, perdendo apenas para seu amigo Raoni Monteiro. Pouco depois, participou da tradicional competição Hale´Iwa International Open no Havaí e subiu ao lugar mais alto do pódio pela primeira vez nessa disputa específica.

Ainda que reconheça não ter o mesmo vigor físico dos jovens atletas que agora competem contra ele, Rajzman se apoiou na experiência acumulada ao longo dos anos para adotar uma abordagem estratégica nas ondas. “Acho que essa foi a primeira vez que minha filha Coral, de cinco anos, viu eu vencer uma competição entendendo o que estava acontecendo. Foi incrível compartilhar esse momento com ela”, contou sorrindo.

Com sua trajetória marcada pela superação, Phil deseja servir como inspiração para outras pessoas enfrentando batalhas semelhantes contra o câncer. “Meu sonho agora é retornar aos meus patrocinadores para me dedicar totalmente às competições e passar adiante a mensagem de que obstáculos surgem na vida não para nos enfraquecer, mas para nos fortalecer e nos fazer sair mais fortes dessa experiência”, finalizou.