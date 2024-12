PF prende líder de quadrilha que extorquia comerciantes na 25 de Março

A Polícia Federal (PF) efetuou a prisão de um indivíduo apontado como líder de um grupo criminoso responsável por extorsões e assassinatos de comerciantes chineses nas ruas 25 de Março e Santa Ifigênia, em São Paulo. O detido foi capturado na última segunda-feira, 16, em Pacaraima, cidade situada no estado de Roraima, na fronteira com a Venezuela.

O suspeito, que não teve seu nome divulgado, era alvo de três mandados de prisão expedidos pela Justiça paulista. Os crimes pelos quais ele era procurado incluem homicídio, roubo qualificado, extorsão mediante sequestro e associação criminosa. O homem passou pelo menos três anos foragido na Venezuela após escapar de uma operação policial em 2017 que visava desmantelar a máfia chinesa atuante na região.

A PF informou que o suspeito foi localizado enquanto tentava estabelecer-se em Pacaraima, conhecida por ser uma das principais portas de entrada para imigrantes venezuelanos no Brasil. Durante as investigações, ficou evidente que o grupo criminoso tinha suas raízes na província de Fujian, na China, e operava um esquema de extorsão dirigido a seus compatriotas que mantinham negócios em São Paulo.

As investigações revelaram que o grupo cobrava mensalmente entre R$ 5 mil e R$ 10 mil de suas vítimas. Além disso, foram identificados casos em que comerciantes que se recusavam a pagar eram mantidos em cárcere privado até que os valores fossem quitados. A PF também está investigando a ligação do grupo com a morte de três comerciantes que se opuseram ao pagamento das taxas exigidas.

Na operação realizada em 2017 pela Polícia Civil de São Paulo, foram emitidos 20 mandados de prisão preventiva. No entanto, cinco dos suspeitos conseguiram fugir das autoridades. A operação resultou na apreensão de sete armas de fogo em posse dos detidos.

A prisão do suspeito reflete um esforço contínuo da Polícia Federal em intensificar suas ações nas áreas fronteiriças do Brasil. O objetivo é combater organizações criminosas e prevenir a formação de grupos desse tipo nessa região estratégica. O homem detido foi transferido para a Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, localizada em Boa Vista, onde permanecerá à disposição da Justiça.