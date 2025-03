PF lança Operação Importunação contra violação de dados de aposentados no Brasil

Na manhã desta quarta-feira, 19, a Polícia Federal (PF) deu início à Operação Importunação, que visa combater a violação de sigilo de dados pessoais relatada por aposentados e pensionistas em todo o Brasil. A operação foi desencadeada após um aumento significativo nas queixas recebidas por parte de segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Os agentes da PF executaram um total de nove mandados de busca e apreensão, sendo um deles localizado no Centro do Rio de Janeiro e os demais distribuídos entre os bairros do Tatuapé e Vila Gomes Cardim, na cidade de São Paulo.

A investigação teve início a partir das reclamações de indivíduos que, ao solicitarem aposentadoria ou pensão, passaram a receber uma quantidade excessiva de ligações telefônicas. As vítimas relataram que essas chamadas começaram imediatamente após a formalização de seus pedidos junto ao INSS.

Durante as apurações, a PF identificou um esquema ilícito onde dados pessoais desses solicitantes estavam sendo vendidos para instituições financeiras e correspondentes bancários. Em consequência disso, as empresas envolvidas começaram a bombardear os aposentados com ofertas insistentes de empréstimos e outros produtos financeiros.

O sistema operado pelos investigados incluía o uso de telemarketing automatizado, onde operadores acionavam robôs para realizar chamadas em massa, mirando especificamente nos perfis dos recém-segurados.

Caso sejam condenados, os envolvidos poderão enfrentar penalidades que variam de seis meses a dois anos de detenção pelo crime de violação de sigilo.

Esse tipo de prática não apenas desrespeita a privacidade dos cidadãos, mas também levanta questões sérias sobre a segurança dos dados no Brasil.