PF investiga prefeito de SP por suspeita de desvios na “máfia das creches

A Polícia Federal obteve autorização da Justiça para investigar o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), em um desdobramento do caso conhecido como “máfia das creches”, iniciado em 2019. A decisão, tomada pela 8ª Vara Criminal Federal de São Paulo, acata o pedido da PF para separar a investigação sobre Nunes do restante do inquérito que envolve representantes de organizações da sociedade civil e empresas contratadas pela prefeitura.

No centro das investigações estão suspeitas de desvios de verbas destinadas a creches municipais e possíveis movimentações financeiras atípicas ligadas ao prefeito e suas empresas. Na época dos supostos desvios, Nunes atuava como vereador na capital. Ele defende que a investigação é injustificada, uma vez que não foi indiciado no inquérito original e considera a continuidade das apurações como politicamente motivada.

O modelo de gestão das creches, administrado por entidades conveniadas com repasses financeiros, está sob escrutínio devido a alegações de fraudes. Algumas entidades teriam devolvido parte dos valores contabilizados como despesas, beneficiando pessoas ligadas à administração. Além disso, há suspeitas de que um escritório de contabilidade tenha produzido notas fiscais fraudulentas para justificar repasses.

O relatório do Coaf destaca movimentações financeiras atípicas nas contas do prefeito, indicando possível lavagem de dinheiro. Nunes nega qualquer irregularidade e afirma que os documentos apresentados por sua defesa foram analisados incorretamente.

Este caso coloca em foco a gestão pública das creches em São Paulo e levanta questões sobre a transparência e integridade nos processos administrativos da prefeitura. O desfecho das investigações poderá ter impacto significativo no cenário político local, especialmente com as eleições se aproximando. A busca por justiça e clareza permanece essencial para restaurar a confiança pública nas instituições municipais.