PF aponta Bolsonaro, general Heleno e mais 35 por envolvimento em tentativa de golpe no Brasil

A Polícia Federal concluiu, nesta quinta-feira, dia 21, uma extensa investigação que revelou a atuação de uma organização criminosa em 2022, cujo objetivo era perpetuar o então presidente da República no poder. O relatório final da investigação foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, resultando no indiciamento de 37 pessoas pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado e participação em organização criminosa.

Conforme informações divulgadas pela CNN, entre os indiciados estão figuras de destaque, como o ex-presidente Jair Bolsonaro, seu antigo ajudante de ordens Mauro Cid, o general Augusto Heleno, que atuou como ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Valdemar Costa Neto, presidente do Partido Liberal (PL), e Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin).

O avanço das investigações foi possibilitado por uma série de diligências policiais realizadas ao longo de quase dois anos. Entre as medidas adotadas, estiveram a quebra de sigilos telemático, telefônico, bancário e fiscal; colaborações premiadas; e buscas e apreensões autorizadas pelo Judiciário.

As apurações permitiram identificar uma estrutura organizada em núcleos distintos, responsáveis por ações específicas dentro do esquema criminoso. Esses núcleos foram classificados como:

a) Núcleo de Desinformação e Ataques ao Sistema Eleitoral;

b) Núcleo para Incitar Militares à Aderirem ao Golpe de Estado;

c) Núcleo Jurídico;

d) Núcleo Operacional de Apoio às Ações Golpistas;

e) Núcleo de Inteligência Paralela;

f) Núcleo Operacional para Cumprimento de Medidas Coercitivas.

Com a entrega deste relatório conclusivo ao Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal encerra oficialmente as investigações sobre as tentativas golpistas e a ameaça ao Estado Democrático de Direito.