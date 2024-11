Petrobras investirá US$111 bi até 2029

O Conselho de Administração da Petrobras anunciou a aprovação do Plano de Negócios 2025-2029 (PN 2025-29), na última quinta-feira (21), delineando um investimento total de 111 bilhões de dólares para o período. Destes, 98 bilhões estão alocados na Carteira de Projetos em Implantação e os 13 bilhões restantes na Carteira de Projetos em Avaliação.

A distribuição dos recursos prevê que 77 bilhões de dólares sejam aplicados em exploração e produção, 20 bilhões em atividades de refino, transporte e comercialização, 11 bilhões no setor de gás e energias de baixo carbono e 3 bilhões na área corporativa.

Neste ano, a estatal optou por dividir o plano em duas partes: o PE 2050, que visa contemplar o futuro da empresa e seu reconhecimento global até esse ano, e o PN 2025-29, focado em metas de curto a médio prazo. A projeção é que a oferta energética da Petrobras aumente de 4,3 exajoules (EJ) em 2022 para 6,8 EJ até 2050, garantindo à companhia uma participação de 31% na oferta primária de energia do Brasil. Além disso, a empresa ambiciona alcançar a neutralidade das emissões operacionais até 2050.

A Petrobras declarou sua intenção de maximizar oportunidades no setor de óleo e gás, priorizando a reposição de reservas, aumento da produção com menor impacto ambiental e expansão do portfólio com produtos mais sustentáveis e qualificados.

No âmbito da Exploração e Produção (E&P), cerca de 60% dos investimentos serão direcionados aos ativos do pré-sal. A companhia planeja realizar significativos projetos de revitalização nos campos maduros da Bacia de Campos.

Para Refino, Transporte, Comercialização, Petroquímica e Fertilizantes (RTC), está previsto um aumento de investimentos em 17% comparado ao plano anterior. O objetivo é incrementar a capacidade das refinarias da Petrobras e ampliar a oferta de produtos como Diesel S10 e lubrificantes, além de combustíveis com menor pegada de carbono. Espera-se um aumento na capacidade de destilação para 2.105 mil barris por dia.

No segmento Gás Natural e Energia (G&E), estão projetadas duas novas usinas termelétricas no Complexo Boaventura em Itaboraí (RJ), cuja execução dependerá do sucesso em leilões futuros para reserva de capacidade energética.

A transição energética contará com um investimento previsto de 16,3 bilhões de dólares, representando um acréscimo de 42% frente ao plano anterior. Este montante incluirá iniciativas voltadas para energias de baixo carbono, descarbonização das operações e Pesquisa & Desenvolvimento (P&D) abrangendo todos os segmentos operacionais.