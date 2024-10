Petrobras aprova R$ 3,5 bilhões para retomar obras em fábrica de fertilizantes em MS

conselho de administração da Petrobras aprovou a retomada das obras da fábrica de fertilizantes de Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul, paralisadas desde 2015, após a descoberta do esquema de corrupção investigado pela Operação Lava Jato.

O projeto será incluído no novo plano de negócios da empresa, que será divulgado em novembro. A conclusão das obras custará R$ 3,5 bilhões, disse a estatal. A decisão teve votos contrários de dois conselheiros independentes, Marcelo Gasparino e Francisco Petros.

A retomada das operações em fertilizantes é uma das missões dadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à presidente da estatal, Magda Chambriard. A empresa já aprovou neste ano a reabertura da Ansa (Araucária Nitrogenados SA) no Paraná.

Em nota, a Petrobras afirmou que “a decisão é fundamentada em criteriosa reavaliação do projeto que, à luz das premissas do Plano Estratégico 2024-2028, teve sua atratividade econômica confirmada para essa fase nos diferentes cenários previstos”.

A fábrica terá capacidade para produzir 1,2 milhão de toneladas de amônia e 70 mil toneladas de ureia por ano. “O processo de reavaliação do projeto começou ano passado, em função da aprovação do retorno da companhia ao segmento de fertilizantes”, disse.

O governo argumenta que o agronegócio brasileiro é grande consumidor de fertilizantes e quase não há produção no país. O uso do gás natural para a redução da dependência externa é uma das bandeiras do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.

Conhecida como UFN-3, a fábrica de Três Lagoas está com mais de 80% da obra avançada. A Petrobras tentou vender a unidade durante o governo Jair Bolsonaro (PL). Chegou a negociar com a russa Akron, mas as conversas foram interrompidas em 2022, após o início da guerra na Ucrânia.