Petrobras anuncia cancelamento de licitação para plataforma FPSO nos campos Barracuda e Caratinga

A Petrobras decidiu cancelar a licitação destinada ao afretamento de uma plataforma do tipo FPSO (Floating Production Storage and Offloading) para os campos de Barracuda e Caratinga. A informação foi confirmada nesta quinta-feira pela diretora de Engenharia, Tecnologia e Inovação da companhia, Renata Baruzzi, que citou a inviabilidade do projeto como justificativa.

O anúncio segue uma reportagem da Reuters, publicada na semana passada, que indicava a possibilidade de cancelamento com base em fontes próximas às discussões internas da empresa. Durante a coletiva de imprensa, Baruzzi não especificou os motivos que levaram à conclusão de inviabilidade do projeto.

Conforme noticiado anteriormente pela Reuters, a única proposta recebida na licitação partiu da empresa indiana Shapoorji Pallonji Energy. No entanto, o valor apresentado excedeu as expectativas financeiras da estatal brasileira, segundo duas fontes ligadas ao processo.

A diretora explicou que a Petrobras chegou à conclusão de que o modelo econômico associado ao projeto nos campos Barracuda e Caratinga não se mostrava viável diante dos resultados obtidos na concorrência. Apesar do cancelamento, Baruzzi ressaltou que o impacto sobre os planos da companhia é considerado “pequeno”. Ela também mencionou a possibilidade de reavaliar a contratação da plataforma por meio do modelo BOT (Build-Operate-Transfer), onde a empresa contratada assume a responsabilidade pela execução do projeto, incluindo construção e operação inicial, com posterior transferência das atividades para a Petrobras.

A expectativa inicial da Petrobras era que o FPSO contratado tivesse capacidade para produzir até 100 mil barris de petróleo por dia e processar até 6 milhões de metros cúbicos de gás diariamente.