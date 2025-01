Pesquisa revela desaprovação generalizada aos atos de vandalismo de 8 de Janeiro

Uma recente pesquisa conduzida pela Genial/Quaest, divulgada na segunda-feira (6), revelou que 86% da população brasileira reprova os atos de invasão e vandalismo perpetrados contra o Supremo Tribunal Federal (STF), o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto em 8 de janeiro de 2023. O levantamento mostra uma queda de 8 pontos percentuais na desaprovação em comparação a um estudo realizado há dois anos.

A reprovação se mantém alta em todas as regiões do país, atingindo diversas faixas de renda, níveis de escolaridade e idades. Não foram observadas diferenças significativas nas opiniões entre eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante o segundo turno das eleições de 2022.

Além disso, a pesquisa investigou a percepção dos brasileiros sobre a possível influência de Bolsonaro nos eventos de 8 de janeiro. Aproximadamente 51% dos entrevistados acreditam que ele teve algum tipo de envolvimento nos atos, enquanto 43% manifestaram discordância.

A percepção acerca da responsabilidade do ex-presidente varia conforme fatores socioeconômicos. Entre os indivíduos com ensino superior incompleto ou completo, 57% identificam uma conexão entre Bolsonaro e os atos; por outro lado, apenas 35% dos que possuem até o ensino fundamental compartilham dessa visão.

O estudo foi realizado entre os dias 4 e 9 de dezembro de 2024, por meio de entrevistas presenciais com um total de 8.598 participantes em todo o Brasil. A margem de erro é estimada em 1 ponto percentual, com um nível de confiança de 95%.

No próximo dia 8, a data marcará dois anos desde os atos violentos contra as sedes dos Três Poderes. Para esta ocasião, o presidente Lula pretende reunir membros do governo, representantes do STF e lideranças do Congresso em um evento que revisitará a tentativa frustrada de golpe de Estado. A cerimônia está programada para iniciar às 9h30.

Na mesma data, Lula também presidirá a entrega de um relógio francês do século XVII, restaurado na Suíça sem custos para o governo brasileiro. Durante a cerimônia, serão apresentadas 21 peças que foram danificadas durante a invasão e posteriormente recuperadas.

Além do presidente, autoridades do Legislativo e Judiciário farão discursos durante o evento. As falas serão seguidas pelo “Abraço da Democracia”, um ato simbólico que ocorrerá na Praça dos Três Poderes. Lula descerá a rampa do Palácio do Planalto acompanhado das principais autoridades para se encontrar com o público presente.

O Planalto informou que mais de 500 convidados foram chamados para a cerimônia, incluindo governadores, prefeitos das capitais, parlamentares e ministros. Em sua última reunião com os ministros no final do ano passado, o presidente enfatizou a importância da participação de todos, ressaltando a necessidade da defesa da democracia.