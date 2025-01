Pesquisa revela desafios e impacto na saúde de quem cuida de filhos e pais idosos

Uma pesquisa recente conduzida no Reino Unido examinou o bem-estar de aproximadamente 4 mil indivíduos entre 2009 e 2020, revelando os desafios enfrentados pela chamada geração sanduíche.

A geração sanduíche é composta predominantemente por mulheres entre 30 e 50 anos que se encontram na delicada posição de cuidar simultaneamente de filhos pequenos ou adolescentes e de pais idosos. Este grupo, descrito como “ensanduichado”, enfrenta uma pressão intensa ao equilibrar as responsabilidades familiares, impactando sua saúde física e mental. O estudo, realizado pela University College London (UCL), foi publicado na revista científica Public Health e focou em dois mil cuidadores desta geração.

Atualmente, estima-se que cerca de 1,3 milhão de pessoas pertençam a essa categoria no Reino Unido, um número que tende a aumentar devido ao envelhecimento populacional e à tendência das mulheres optarem por ter filhos em idades mais avançadas. Os pesquisadores acompanharam a saúde dos participantes antes, durante e após a transição para o papel de cuidador, buscando entender como o gênero e o volume de responsabilidades afetam o bem-estar desses indivíduos.

Os participantes foram submetidos a questionários que abordavam aspectos como capacidade de concentração, qualidade do sono e níveis de esgotamento. Além disso, foram avaliados quanto a problemas físicos, incluindo dores crônicas, limitações de mobilidade e dificuldades em realizar atividades cotidianas. Os resultados mostraram que os membros da geração sanduíche apresentavam um declínio significativo na saúde física e mental quando comparados aos seus pares, especialmente aqueles que dedicavam mais de 20 horas semanais ao cuidado.

Baowen Xue, professora de epidemiologia da UCL e principal autora do estudo, destacou a importância do reconhecimento social e apoio a esse grupo vulnerável. “É fundamental que a sociedade reconheça as necessidades dos cuidadores da geração sanduíche, oferecendo flexibilidade no ambiente de trabalho e oportunidades para descanso”, afirmou Xue.

A pesquisa evidencia a necessidade urgente de políticas que promovam suporte adequado aos cuidadores, considerando seu papel vital na sociedade contemporânea.