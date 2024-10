Pesquisa mostra como as crianças do ABC serão presenteadas no próximo dia 12 de outubro

O Cento de Inteligência de Mercado, o CIM, da Strong Business School lança pesquisa de intenção de compra para o Dia das Crianças no Grande ABC. O levantamento, realizado entre consumidores da região, aponta um aumento significativo na intenção de compras para a data, impulsionado por promoções e a recuperação gradual da economia. Itens como brinquedos, roupas e eletrônicos estão entre os mais procurados, refletindo uma mudança no comportamento de consumo em relação aos últimos anos. Além disso, o estudo destaca o impacto das vendas online e o papel crescente das redes sociais na decisão de compra, sugerindo uma temporada otimista para lojistas e comerciantes locais. Para o professor Sandro Maskio que fez a análise dos dados, “O comportamento comercial em alta, na região, se dá pelo elevado volume de pessoas ocupadas e baixa taxa de desemprego, com melhora da renda média e da massa de renda, favorecendo a economia regional”.

A pesquisa, coordenada pelos professores de economia da Strong Business School, Luciano Schmitz, Valmir conde e Sandro Maskio com parceria com a Associação comercial e Industrial de Santo André (ACISA), foi realizada entre os dias 08 e 29 de setembro. Para o presidente da Acisa, Evenson Robles Dotto, “Para o comércio geral, o Dia das Crianças é uma data importante do calendário promocional e esperamos que as vendas superem os valores apontados nesta pesquisa. Estamos otimistas com o atual momento econômico e desejamos que o fim de ano ainda seja melhor”.

Após a análise crítica e validação dos questionários, a amostra contemplou 341 questionários, distribuídos pelas sete cidades do Grande ABC.

Os entrevistados / consumidores

A amostra pesquisa foi composta por 55,7% de homens e 44,3% de mulheres. Os resultados apontam que os homens apresentam maior disposição à gastar que as mulheres.

Com relação à distribuição dos entrevistados por faixa etária, aproximadamente 59% dos entrevistados tinham até 35 anos de idade. Outros 23,5% tinham até 50 anos de idade.

Com relação à renda familiar declarada, 42,7% dos entrevistados declararam renda familiar entre 2 e 5 Salários Mínimos, e 21% entre 5 e 10 Salários Mínimos. Outros 21% declararam renda familiar superior a 10 salários mínimos.

Do total de entrevistados, 41,6% são residentes de Santo André e 31,1% em São Bernardo do Campo. A maior intensidade de moradores no município de Santo André está diretamente atrelada ao esforço da ACISA em obter e divulgar informações pertinentes ao mercado consumidor ao setor varejista.

Os presenteados e as escolhas

As principais crianças presenteadas os sobrinhos (27,7%), seguidas pelos filhos (26,6%), afilhados (9,7%) e netos (8,6%). A maior presença dos sobrinhos como presenteados está intimamente ligado à redução da taxa de fecundidade e da redução do número de filhos pelos casais.

A escolha do presente, segundo o público entrevistado, deve se pautar com maior intensidade pelo desejo das crianças a serem presenteadas e o preço dos produtos.

A pesquisa de intenção de compras para o Dia das Crianças no ABC paulista revela que, apesar das discussões sobre igualdade de gênero e novos padrões educacionais, os estereótipos tradicionais ainda prevalecem. Meninos continuam a ser presenteados majoritariamente com brinquedos tidos como “masculinos”, como carrinhos, jogos educativos e super-heróis. Já as meninas, por sua vez, seguem recebendo bonecas e itens de cuidado, como cozinhas e kits de maquiagem. Esses dados mostram que, no que diz respeito à escolha de presentes, o mercado ainda reflete divisões de gênero antigas, apontando uma lenta mudança de comportamento, mesmo em meio às discussões entre profissionais, pais e mães e a sociedade.

Os meninos deverão receber de presente, principalmente, vestuários e calçados (13,5%), seguido de carros e motos de brinquedo (12,4/5/0 e jogos educativos (9,4%). No caso das meninas, os vestuários e calçados aparecem como uma frequência semelhante à dos meninos, 14,4%, mas superados pelas bonecas com 23,5%, e seguido das maquiagens, com 13,3%.

A maioria dos entrevistados, 55%, afirmaram que estarão dispostos a gastar mais neste Dia das Crianças, comparado ao ano de 2023. Pouco mais de 37% declararam que seus gastos deverão ser similares ao realizado no ano passado.

Preço Médio e Gasto Planejado Médio

Os consumidores revelaram estar dispostos a pagar um preço médio de R$148,5 para os meninos e de R$145 para as meninas. Entretanto, pouco mais de 55% do total de consumidores pretende gastar até R$100 por presente, e outros 28% entre R$101 e R$200.

Com relação ao gasto total planejado com a compra de presentes, os entrevistados revelaram estar disposto a gastar um montante médio de R$293,6

Pouco mais de 20% deverão gastar até R$100. Outro 36 % aproximadamente deverão gastar entre R$101 e R$200. Na sequência, cerca de 33% deverão gastar entre R$200 e R$500 com a compra de presentes neste dia das crianças.

Entre os que preferem utilizar cartão de débito ou de crédito, há pouca diferenciação no preço médio que estão dispostos a pagar nos presentes. Contudo, aqueles que deverão usar cartão de crédito parcelado se declararam dispostos a gastar consideravelmente mais. Já os que revelaram preferir utilizar PIX ou dinheiro, estão dispostos a gastar menos e a pagar um preço médio menor nos presentes.

Entre as formas de pagamento preferidas, destacam-se o cartão de crédito à vista (34%) e parcelado (18,8%) e o cartão de débito (23%). Com relação ao local de compra, a internet lidera, com 36%, seguidos dos Shoppings, 31%, e do comércio de rua.

Revelaram estar dispostos a realizar um gasto menor os consumidores que declararam que realizarão as compras no centro da cidade, seguido daqueles que deverão utilizar a internet como meio de compra.

O público de consumidores que prefere os Shoppings deverá gastar em média R$345, mais que o valor médio planejado. Destaque para os 9,2% dos consumidores que declararam que deverão consumir no comércio do bairro, e realizar um gasto médio de R$393.

Ao detalharmos a disposição de gastos por faixa de renda, observa-se uma tendência positiva desta com a renda familiar dos consumidores. Os consumidores com renda acima de 10 salários mínimos deverão realizar um gasto maior com a compra de presentes comparativamente à média dos consumidores. Destaque para os consumidores na faixa de renda entre 10 e 15 Salários Mínimos, 9,7% do total de respondentes, cujo gasto médio declarado foi de R$625.

Do total de consumidores que irão presentear as crianças, cerca de 72% irão adquirir o presente no mesmo município em que residem ou via internet. Dos fatores que estimulam os consumidores a realizar as compras em municípios diferentes de onde residem estão a busca de preços melhores (9%) e ampliação das opções de escolha (7%), ao qual se somam outros motivos com menor participação.

Expectativa de movimentação no mercado

As informações obtidas na pesquisa possibilitaram inferir o volume de gastos com a compra de presentes neste Dia das Crianças no Grande ABC. Partindo do tamanho da população do Grande ABC, de 2,69 milhões de habitantes, segundo o Censo de 2022, e aproximadamente 770 mil famílias, aproximadamente 500 mil famílias presentearão ao menos uma criança do próximo dia 12 de outubro.

A principal delas refere-se ao volume de recursos monetários que deverá ser movimentado com a aquisição de presente. Este montante deverá somar R$135 milhões no Grande ABC. Comparativamente ao dia das mães, que é tradicionalmente a segunda melhor data de comércio do ano, o resultado estimado para o Dia das Crianças é positivo, refletindo a trajetória do volume de vendas no comércio. Segundo a Pesquisa Mensal do Comércio este aumentou 5,1% no país no acumulado do ano até agosto, e no Estado de São Paulo 5,2%.

Em Santo André, partindo do mesmo princípio de inferência, o Dia das Crianças deverá computar um montante de R$37,5 milhões em dispêndio dos consumidores.

