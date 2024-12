Pesquisa do Grande ABC aponta tendências nos gastos da Ceia de Natal deste ano

O Natal é mais do que um momento de troca de presentes e lembranças – é também uma data de confraternização com amigos e familiares. A Ceia de Natal, que é o ponto alto para muitos, movimenta não apenas o mercado de alimentos, mas também impulsiona os restaurantes. A pesquisa realizada pelo Centro de Inteligência de Mercado, o CIM, da Strong Business School, em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Santo André (ACISA), mapeou as preferências de consumidores do Grande ABC em relação à Ceia Natalina deste ano.

A pesquisa foi conduzida entre os dias 17 de novembro e 12 de dezembro, com a participação de entrevistados, distribuídos pelas sete cidades do Grande ABC. O estudo foi coordenado pelo professor Sandro Maskio, especialista em Economia da Strong Business School.

“Ao analisarmos os dados, vemos que os brasileiros estão optando por uma abordagem mais pragmática em relação ao consumo de alimentos, priorizando itens mais simples, mas ainda saborosos”, observa Maskio. Segundo ele, os gastos com a Ceia de Natal continuam a ser uma das maiores despesas das famílias nesta época do ano, mas a forma de gastar está se transformando, com os consumidores se adaptando a novas condições econômicas.”, afirma o professor.

As Escolhas para a Ceia de Natal

De acordo com os resultados, mais da metade dos entrevistados (49,2%) afirmaram que realizarão a Ceia em sua própria casa, enquanto 47,5% preferem celebrar na casa de amigos ou parentes. Apenas 3,4% dos entrevistados planejam fazer a Ceia em um restaurante.

As carnes – especialmente as aves, carnes bovinas e suínas – foram os itens mais mencionados, com 20% dos consumidores também destacando os peixes como preferências para o cardápio. Os acompanhamentos salgados, como as farofas, também são grandes favoritos entre os entrevistados, enquanto sobremesas típicas do Brasil, como pavês, sorvetes e frutas, continuam presentes nas mesas de fim de ano.

Gasto Planejado com a Ceia

Em relação aos gastos com a Ceia, a pesquisa revela que 58% dos entrevistados planejam gastar mais em 2024 do que em 2023. O gasto médio previsto é de R$818,16 por Ceia, um valor que, muitas vezes, será dividido entre várias famílias, tornando o evento mais acessível.

“Mesmo com a prudência econômica, muitas famílias estão dispostas a investir um pouco mais neste Natal para garantir uma celebração tranquila, com a qualidade das comidas e a presença dos familiares”, explica Maskio.

A pesquisa também revela que a divisão de gastos está relacionada à renda das famílias, com 47% dos consumidores prevendo gastar até R$500, 31% entre R$500 e R$1.000 e 22% acima de R$1.000. Para aqueles que escolherem realizar a Ceia em restaurantes, a tendência é de gastar mais.

Impacto da Inflação e Mudanças no Consumo

A pesquisa também aponta para o impacto da inflação em diversos produtos, como azeite, frango, carne suína e panetones. Por exemplo, o azeite teve um aumento de 34%, o frango subiu 22% e os suínos cresceram 9,8%, refletindo a escalada dos preços e a necessidade de adaptação dos consumidores a este cenário.

Em outra pesquisa nacional realizada pela Salles Excellence Insights Globo, 83% dos entrevistados indicaram que pretendem comprar ingredientes especiais para a Ceia, com o gasto médio variando entre R$500 e R$1.000 nas classes A e B, que demonstram maior disposição para investir na Ceia, em comparação com as classes C e D, que têm se mostrado mais cautelosas.

Conclusões e Expectativas

Como destaca Sandro Maskio, “as escolhas dos consumidores refletem uma mistura de tradição e necessidade financeira. Apesar das dificuldades econômicas, o espírito natalino segue firme, mas agora com uma abordagem mais prática e consciente”. Com o aumento das opções econômicas, como os cardápios mais simples e os preparos feitos em casa, a tendência é que o mercado se ajuste a essas novas necessidades sem comprometer a experiência da ceia.

A pesquisa indica que, apesar de um ano desafiador, a Ceia de Natal 2024 continuará sendo um evento significativo para muitas famílias do Grande ABC, focado no encontro, na comida e na troca de afetos, porém com uma consciência de consumo cada vez mais aguçada.