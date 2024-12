Pesquisa de Natal revela como a economia local está moldando o consumo no ABC Paulista

O Cento de Inteligência de Mercado, o CIM, da Strong Business School e a a Associação Comercial e Industrial de Santo André (ACISA), lançam pesquisa de intenção de compras para o natal desse ano.

O Natal é uma data tradicionalmente aguardada pelo comércio, marcado pelo costume de troca de presentes e confraternização entre familiares, amigos e pessoas próximas e a mais importante do ano para o comércio. A pesquisa realizada ,entre os dias 17 de novembro e 12 de dezembro de 2024 , para apurar a intenção de compras dos consumidores do Grande ABC, teve questionários validados, representando as sete cidades da região.

Em relação ao perfil dos entrevistados, as mulheres representaram 50,4% da amostra, enquanto os homens somaram 49,6%. Embora as mulheres tenham planejado gastar 17% mais que os homens com presentes, elas indicaram disposição para pagar um preço médio 11% menor. Quanto à renda familiar, a pesquisa revelou que 53% dos consumidores declararam possuir uma renda entre 2 e 5 salários mínimos, enquanto 17% informaram renda entre 5 e 10 salários mínimos. Apenas 15% dos entrevistados declararam uma renda familiar superior a 10 salários mínimos.

A participação regional também chamou a atenção: Santo André liderou com 39,3% dos consumidores entrevistados, seguido por São Bernardo do Campo (23,3%) e Mauá (21,9%). A parceria com a ACISA destaca o papel relevante da entidade em gerar informações para a compreensão das tendências de consumo na região.

Sobre os principais destinatários dos presentes, a pesquisa revelou que os entes familiares mais próximos — mães, filhos(as), esposos(as), pais e irmãos(ãs) — correspondem a quase 70% das pessoas que serão presenteadas neste Natal. Já os itens mais desejados pelos consumidores são vestuário e calçados, brinquedos, perfumes e cosméticos, maquiagem, além de relógios, joias e bijuterias, que devem representar cerca de 75% dos presentes adquiridos.

A Black Friday, que antecede o Natal, teve forte influência nas compras deste ano. Segundo a pesquisa do Centro de Inteligência de Mercado (CIM) da Strong, 62% dos consumidores entrevistados revelaram que anteciparam ao menos parte de suas compras de Natal durante as promoções de novembro, representando cerca de 35% do volume de presentes deste período.

Outro dado relevante envolve os preços médios planejados: os consumidores do Grande ABC estão dispostos a pagar, em média, R$ 219,80 por presente, um aumento de aproximadamente 41% em comparação ao ano anterior, considerando a inflação acumulada de 4,87% nos últimos 12 meses. Já o número médio de pessoas a serem presenteadas sofreu redução, passando para 2,85 pessoas, o que sugere uma escolha por menos presenteados, mas com maior valor desembolsado por presente. Quando analisado o gasto total planejado, o valor médio é de R$ 628,20 por consumidor, uma queda de pouco mais de 20% em relação ao Natal de 2023.

Na segmentação de gastos, cerca de 70% dos consumidores indicaram que pretendem gastar até R$ 500 com presentes, enquanto os outros 30% estão dispostos a desembolsar valores superiores. Apesar da queda no valor médio gasto, a pesquisa aponta uma notícia positiva: apenas 18% declararam que não comprarão presentes este ano, número significativamente menor em relação aos 34% observados no Natal de 2023. Esse dado sugere que, embora as compras estejam mais contidas, há uma maior adesão dos consumidores, especialmente nas faixas de menor valor gasto, entre R$ 300 e R$ 500. “A expectativa é de uma elevação de 3% na movimentação financeira com a compra de presentes de Natal, neste ano”, afirma o professor Sandro Maskio, economista e coordenador do Centro de Inteligência de Mercado (CIM) da Strong.

Maskio destaca a relevância dos resultados: “Os dados da pesquisa mostram um comportamento cauteloso dos consumidores, mas, ao mesmo tempo, revelam uma recuperação gradual da confiança na economia local. O aumento no tíquete médio por presente, mesmo com menor número de presenteados, reflete essa dinâmica. É uma adaptação do consumo diante de um cenário econômico que exige mais planejamento por parte das famílias.”

Por fim, a análise dos dados evidencia uma correlação importante entre o nível de renda familiar e a disposição para consumir, aspecto que pode ser utilizado estrategicamente pelo setor varejista para direcionar suas ações. Para Evenson Robles Dotto, presidente da Acisa : “Esta última pesquisa de 2024 comprova a importância de se conhecer o perfil de compra dos consumidores, ainda mais quando se trata do Natal, que é a principal data do varejo. Dentre os dados apurados que nos deixam bastante otimistas está a informação de que apenas 18% não comprarão presentes, enquanto em 2023 eram 34% dos entrevistados. Por isso, os comerciantes devem aproveitar e reforçar as estratégias para fidelizar os seus clientes e aumentar as vendas, sejam elas físicas ou virtuais”.