Pesquisa aponta vitória de Taka Yamauchi no segundo turno em Diadema

Levantamento do Instituto ASN Pesquisas revela a liderança de Taka Yamauchi (MDB) na disputa pela prefeitura de Diadema, consolidando a tendência de derrotas do PT no ABC Paulista. No cenário estimulado, Taka aparece com 45% das intenções de voto, superando o atual prefeito, que registra 38%.

O resultado da pesquisa, que aponta a derrota do PT em Diadema, marca mais um revés para o partido na região. Essa nova realidade reflete a perda de espaço do Partido dos Trabalhadores no berço político de seu fundador, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Cidades como São Caetano, Santo André e São Bernardo do Campo, que já foram palco de conquistas históricas para o PT, agora são governadas por partidos adversários, como o PL e o PSDB.

A pesquisa, contratada pelo Jornal ABC Repórter e divulgada no dia 13 de outubro de 2024. foi realizada entre os dias 09 e 11 de outubro, ouvindo 700 eleitores de Diadema. O levantamento, registrado no TSE – Tribunal Superior Eleitoral, sob o número 09897/2024, tem um grau de confiança de 95%, uma margem de erro de 3,7 pontos para mais ou menos.

Vitória e apoios

Taka Yamauchi venceu o primeiro turno das eleições com 106.141 votos, representando 47,39% dos votos válidos. Nos últimos dias, sua candidatura tem ganhado ainda mais força com apoios importantes, como o de Márcio da Farmácia (Podemos), que obteve 6,09% dos votos no primeiro turno e anunciou oficialmente seu apoio a Taka no segundo turno.

Além de Márcio, Taka também conta com o apoio do Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, dos prefeitos de São Bernardo do Campo, Orlando Morando, e de Santo André, Paulo Serra, além do vice-prefeito de Ribeirão Pires, Rubão Fernandes.