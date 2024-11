Pesquisa aponta consumidores entusiasmados com compras de Black Friday no ABC paulista

O Centro de Inteligência de Mercado, o CIM, da Strong Business School lança pesquisa de intenção de compra para o Black Friday no Grande ABC. O levantamento, realizado entre consumidores da região, aponta um aumento significativo na intenção de compras para a data, impulsionado por promoções e a recuperação gradual da economia. A Black Friday se consolidou como uma das datas mais relevantes para o varejo no Brasil, segundo a levantamento da empresa de tráfego digital Conversion, ao comparar o volume de buscas pelo termo “Black Friday” com outras datas comerciais. Na avaliação da Confederação Nacional do Comércio (CNC) a data se firmou a partir do ano de 2017, quando o ramo de vestuário aderiu de forma definitiva à data.

O professor de economia, Sandro Maskio, responsável pela análise dos dados, observa que uma parcela significativa dos consumidores deverá antecipar parte ou até todas as suas compras de Natal durante a Black Friday. Isso deverá levar o comércio a adotar novas estratégias para o mês de dezembro, considerando que o 13º salário será recebido no próximo mês. ” Vejo que dezembro teremos uma nova onda de consumo “.

A pesquisa, coordenada pelos professores de economia da Strong Business School, Luciano Schmitz, Valmir conde e Sandro Maskio e a Associação comercial e Industrial de Santo André (ACISA), foi realizada entre os dias 17 e 22 de novembro, com questionários validados, distribuídas pelas sete cidades do Grande ABC.

Os entrevistados / consumidores

As mulheres compuseram mais de 53 da amostra entrevistada. Entretanto, elas revelaram que planejam gastar 40% menos que os homens.

Com relação à renda familiar declarada, 52% dos entrevistados declararam renda familiar entre 2 e 5 Salários-Mínimos, e 13% entre 5 e 10 Salários-Mínimos. Na ponta superior, 15 % declararam renda familiar superior a 10 Salários-Mínimos. Os demais revelaram renda familiar inferior a 2 Salários-Mínimos.

Do total de entrevistados, 40,6% são residentes de Santo André e 28,9% em São Bernardo do Campo. A parceria com a ACISA, diante de seu esforço para compreender a movimentação comercial local e as decisões dos consumidores andreenses está diretamente atrelada ao esforço da entidade em obter e divulgar informações pertinentes ao mercado consumidor ao setor varejista. O professor Sandro afirma que “Cerca de 30% do potencial de consumo do Grande ABC nesta Black Friday advém de famílias com renda entre 4 e 5 salários mínimos“

As escolhas de Consumo na Black Friday

Os consumidores encaram a Black Friday como um momento de encontrar promoções atraentes, com oportunidades de adquirir produtos e serviços a preços menores que outras épocas do ano. Por isso, em especial nos meios digitais, há destacado volume de buscas por itens como celulares, eletrônicos, equipamentos de informática, eletrodomésticos, entre outros. Entretanto, o consumo se diversifica entre vários outros itens.

Os itens que os consumidores do Grande ABC devem adquirir nesta Black Friday são vestuário, calçados e acessório (31%), seguido dos itens de cuidados pessoais. O grupo de perfumes e cosméticos (14%) e maquiagem (6%) somam outros 20% das intenções de consumo. Os brinquedos deverão absorver quase 15% das escolhas dos consumidores.

Os eletrodomésticos, celulares, computadores e itens do lar (decoração) devem compor quase 10% dos itens adquiridos pelos consumidores.

Embora haja grande expetativa dos consumidores em encontrar boas promoções, em especial dos bens com preços maiores, a amplitude de bens adquiridos se diversifica em outros segmentos., a Black Friday está presente em praticamente todo segmento de varejo e diversos ramos de serviços atualmente.

Do total de consumidores que consumirão na Black Friday, 62% dos entrevistados, pouco mais de 60% deverão antecipar compras de Natal.

Pouco mais de 25% dos consumidores deverão antecipar todas as compras de presente de Natal na Black Friday. Outros 14% aproximadamente deverá antecipar até 25%, semelhante à proporção que deverá antecipara até 50% dos presentes de Natal.

Considerando apenas os consumidores que revelaram que deverão antecipar ao menos parte das compras de presente de Natal na Black Friday, cerca de 50% dos gastos programados por estes na Natal.

Aproximadamente 70% dos consumidores afirmaram que devem consumir via internet (38%) ou no shopping (32%). Com relação à forma de pagamento, 46% afirmaram que deverão utilizar o cartão de crédito, sendo 26% na modalidade à vista e outros 20% parcelado. O pagamento via PIX apontado por 34% dos consumidores, seguido do cartão de débito com participação de 18%.

Preço Médio e Gasto Planejado Médio

Os consumidores do Grande ABC revelaram estar dispostos a gastar mais de R$900 em média com compras na nesta Black Friday. Pouco mais de 20% do total de consumidores pretende gastar entre R$750 e R$1.000, semelhante à proporção de consumidores que afirmar que deverão gastar mais de R$1.000.

Destaca-se nesta estratificação entre os consumidores que revelaram irão consumir na Black Friday, pouco mais de 12% declararam que deverão gastar R$2000 ou mais, influenciando para cima a média de gastos pretendidas pelos consumidores do Grande ABC.

Aqueles que declararam deverão antecipar gastos com presentes de Natal na Black Friday revelaram que deverão gastar em pouco mais de R$490 em média com presentes para a data natalina.

Ao detalharmos a disposição de gastos por faixa de renda, observa-se uma correlação. Os consumidores com renda até 5 Salários-Mínimos deverão gastar até R$999 em média. Na outra ponta, os consumidores com renda superior a 10 Salários-Mínimos deverão gastar pelo menos 50% a mais em média, ou R$1.500.

Com relação as antecipações das compras de Natal na Black Friday, também há uma correlação positiva entre o montante planejado de antecipação com a renda, tendo se mostrado mais forte até a faixa de renda de 15 Salários-Mínimos.

Expectativa de movimentação no mercado

A estimativa de movimentação de consumo foi realizada a partir das informações obtidas na amostra pesquisa, em especial a proporção realizará compras na Black Friday, o valor do gasto médio planejado e sua distribuição por faixa de renda. Bem como considerou o tamanho da população do Grande ABC, o número de famílias e sua distribuição por faixa de renda.

Para este ano de 2024, a estimativa é que os consumidores do Grande ABC dispendam aproximadamente R$430 milhões com compras na Black Friday.

Desde, 60% devem ser movimentados por famílias com renda entre 2 e 10 Salários-Mínimos, e outros 27,5% por famílias com renda superior à 10 Salários-Mínimos.

“Esta pesquisa confirma que, a cada ano, vem aumentando a importância da Black Friday no calendário promocional do varejo. Por isso, os comerciantes devem continuar apostando e promovendo estratégias diferenciadas para conquistar os seus consumidores, sejam eles físicos ou virtuais”, Evenson Robles Dotto, presidente da Associação Comercial e Industrial de Santo André (ACISA).