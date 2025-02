Pérola Negra é campeã do Grupo de Acesso 2 do Carnaval de São Paulo

A Escola de Samba Pérola Negra conquistou o título de campeã do Grupo de Acesso 2 do Carnaval de São Paulo, garantindo sua liderança isolada com 270 pontos na apuração realizada na noite deste domingo (23). A agremiação, originária da Vila Madalena, na zona oeste da cidade, brilhou no Sambódromo do Anhembi com o enredo “Exu-Mulher”, inspirado no livro “Exu-Mulher e o Matriarcado Nagô” da jornalista e pesquisadora Cláudia Alexandre.

A obra, que recebeu o Prêmio Jabuti Acadêmico 2024, maior prêmio literário brasileiro para pesquisadores acadêmicos, mergulha nas complexidades do orixá Exu e na importância do matriarcado nas tradições afro-brasileiras. Quinta escola a desfilar na noite de ontem, a Pérola Negra emocionou o público ao apresentar uma narrativa potente e inovadora, desenvolvida pelo carnavalesco Rodrigo Meiners.

Lançado pela Editora Aruanda/Fundamentos de Axé em 2023, a obra desafia a masculinização e demonização do orixá Exu na diáspora africana, demonstrando sua representação feminina. Claudia Alexandre mergulha no íntimo e tradições das mulheres negras firmando o seu compromisso em demonstrar a resistência e o empoderamento feminino.

A autora aponta que, historicamente, a presença feminina de Exu foi ocultada no Brasil devido às imposições coloniais e ao racismo religioso. Segundo ela, havia resistência, por parte de antigas lideranças, em iniciar filhos e filhas desse orixá, muitas vezes trocando-o por Ogum para evitar estigmas. Esse silenciamento é uma consequência das opressões contra práticas negro-africanas.

A ideia do enredo surgiu de uma conexão espontânea do carnavalesco Rodrigo Meiners com o livro. “Eu estava lendo e não havia pensado em transformá-lo em enredo. Até que, ao assistir ao desfile da Mocidade Unida da Mooca, que homenageou Helena Theodoro, percebi que Claudia Alexandre havia participado do desfile. Fui pesquisar sobre ela e descobri que, além de escritora, é apaixonada pelo carnaval e autora de um livro sobre o Vai-Vai. O livro tem uma ligação muito grande com a Pérola Negra, uma escola de nome feminino, que tem uma mulher presidente. Montei a ideia e apresentei à Claudia, que topou imediatamente. Ela tem uma luz, uma força incrível!“, afirmou Meiners.

“Quando o Rodrigo me contatou para falar sobre o enredo, foi um misto de felicidade e êxtase. Exu-Mulher agora está eternizada na maior festa popular, que simboliza o seu próprio espaço de celebração e ancestralidade perdida. E o que a comunidade Pérola Negra fez neste carnaval foi mágico, foi irreverente, revolucionário, consagração e renascimento“, celebrou Claudia Alexandre.