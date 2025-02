Castelo Rá-Tim-Bum invade a avenida no Desfile da Unidos dos Morros

A história da TV Cultura chega ao Carnaval de Santos, neste sábado (22/2), de uma forma especial. A Unidos dos Morros, atual tricampeã do Carnaval santista, trará um dos programas mais marcantes da televisão brasileira para a avenida: o “Castelo Rá-Tim-Bum“. E para tornar essa homenagem ainda mais inesquecível, personagens icônicos do programa estarão presentes no desfile.

A inesquecível bruxa Morgana (Rosi Campos), a simpática cobra Celeste (Álvaro Petersen), além dos cientistas Tíbio (Flávio de Souza) e Perônio (Henrique Stroetter) participarão diretamente do espetáculo, interagindo com o público e reforçando a atmosfera mágica do enredo “Quem te viu quer TV”.

O carro alegórico dedicado ao “Castelo Rá-Tim-Bum” será um dos destaques do desfile, reproduzindo os detalhes e a atmosfera lúdica que marcaram gerações. Com cenografia fiel ao universo do programa e um espetáculo visual de cores e efeitos especiais, a alegoria promete emocionar e transportar os foliões a um mundo de fantasia e conhecimento.

A Unidos dos Morros reforça seu compromisso de exaltar a cultura e promover momentos inesquecíveis na avenida, misturando arte, história e nostalgia. A presença dos personagens queridos pelo público será um marco na folia, resgatando memórias e reafirmando a importância da TV Cultura na formação de gerações.

No Carnaval 2025, o Castelo abre suas portas para a festa e convida todos a viverem essa experiência mágica junto com a Unidos dos Morros.