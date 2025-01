Exposição “Castelo Rá-Tim-Bum 30 Anos” em SP é prorrogada até 02 de março

Os apaixonados pelo Castelo Rá-Tim-Bum já podem comemorar. Foi estendido o prazo, até 02 de março, da exposição em comemoração aos 30 anos de uma das principais produções educativas da história da TV brasileira. A mostra está em cartaz no Solar Fábio Prado, em São Paulo.

A exposição é uma homenagem ao programa infantil da TV Cultura. Ela oferece uma imersão no universo da série, com cenários, réplicas e itens inéditos espalhados em 18 cenários por mais de 600 metros quadrados, com destaque para a recriação da biblioteca, do quarto de Nino e do hall de entrada do Castelo. Entre as atrações inéditas, estão itens que nunca haviam sido exibidos antes.

Os ingressos podem ser comprados no site oficial do evento. O valor dos ingressos de terça a sexta é R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) e sábados, domingos e feriados R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia).



A realização da mostra é da Fundação Padre Anchieta, em parceria com a Boldly Go Entretenimento e o Atelier Casa do Trem Cenografia.

SERVIÇO

Exposição Castelo Rá-Tim-Bum 30 anos

Data: até 02 de março

Horários: terça a sexta, das 10h às 20h (permanência até 21h); sábados, domingos e feriados, das 10h às 20h (permanência até 22h)

Fevereiro: a abertura será às 12h

Ingressos a venda no site: www.expocasteloratimbum.com.br

Local: Solar Fábio Prado – Av. Brigadeiro Faria Lima, 2705 – Jardim Paulistano – São Paulo

Classificação indicativa: livre