Arena dos Saberes, na TV Cultura, fala sobre silêncio, arte e poder feminino

A TV Cultura exibe, nesta quinta-feira (23/1), o programa Arena dos Saberes, às 20h. Neste dia, Gabriel Chalita conversa com quatro mulheres das áreas do jornalismo e arte: a jornalista Petria Chaves, as ex-paquitas Ana Paula Guimarães, Bianca Rinaldi e Lana Rhodes, e a atriz, cantora e bailarina Carol Costa.

No primeiro bloco, ele recebe a jornalista, apresentadora do programa de rádio Revista CBN e autora do livro Escute Teu Silêncio, Petria Chaves. Os dois conversam sobre o silêncio e a sua importância na vida contemporânea por meio da troca de experiências e percepções sobre o mundo, passando também pela música e espiritualidade.

Em oposição a esse cenário de calmaria, o segundo bloco se inicia com músicas nostálgicas da Xuxa e algumas de suas ex-paquitas: a diretora Ana Paula Guimarães e as atrizes Bianca Rinaldi e Lana Rhodes. Juntos, eles relembram momentos dos programas da Rainha dos Baixinhos, conversam sobre a trajetória artística das três e sobre a produção do documentário Para Sempre Paquitas. Por fim, ressaltam temas como a maturidade e a transformação do poder feminino na sociedade.

Já no quadro Terceiro Sinal, a convidada é a atriz, cantora e bailarina Carol Costa, que faz Bibi Ferreira no musical “Clara Nunes, A Tal Guerreira”, em cartaz no Teatro Renault. Ela fala sobre os desafios de representar a atriz e apresentadora brasileira e tantas outras mulheres importantes na história artística brasileira que já interpretou.