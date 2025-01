Mario Sergio Cortella é destaque no Arena dos Saberes desta quinta (9/1)

Nesta quinta-feira (9/1), Gabriel Chalita recebe, no Arena dos Saberes, o professor, filósofo e escritor Mario Sergio Cortella. E no quadro Terceira Sinal, o bate-papo é com a tap dancer Chris Matallo, conhecida como a Carmem Miranda do sapateado pelo The New York Times. Vai ao ar às 20h.

Na conversa com o professor, ele fala sobre amizade e que procurou o tempo todo durante a vida encontrar outras boas pessoas. “Quando eu desta vida sair, que ela tenha ficado melhor e não pior do que quando eu cheguei”, diz.

Conta também que desde criança sempre quis ter uma atividade na vida que fosse servir, que a vida servisse. No lugar de diminuir a vida, acrescê-la. E achou que a religião seria um caminho: “Quando eu era criança eu achava que eu seria o primeiro papa brasileiro”. Por fim, explica sobre seu livro Deus nos Livre! e fala que seu lugar é na sala de aula ou palestrando.

No quadro Terceiro Sinal, Chalita entrevista a tap dancer Chris Matallo, única mulher que sapateia enquanto toca sax tenor.