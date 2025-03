Pérola da Serra participará da Copa Futuro e do Brincando de Atletismo neste domingo

O atletismo de base do ADC Pérola da Serra estará em ação neste domingo na Arena Olímpica – Centro de Atletismo Professor Oswaldo Terra, em São Bernardo do Campo. O clube participará simultaneamente da Copa Futuro e do Brincando de Atletismo, dois eventos que incentivam a formação esportiva e a experiência competitiva entre jovens atletas.

Na Copa Futuro, os representantes do Pérola da Serra serão Gabi Ferreira, Gabriel Silva, Marcella Santos, Murilo Ruiz e Nicoly Moura, que disputarão provas individuais e buscarão evolução em suas marcas. Já no Brincando de Atletismo, crianças dos Núcleos de Ribeirão Pires, Jardim Caçula, Kaikan e PROFAVI terão a oportunidade de vivenciar um evento voltado ao aprendizado e à diversão.

O Brincando de Atletismo tem como principal objetivo oferecer às crianças uma experiência lúdica dentro da modalidade, ao mesmo tempo em que as familiariza com o formato oficial das competições. Para os núcleos do Jardim Caçula e Kai-kan, ainda há vagas remanescentes para participação. Mais informações podem ser obtidas pelo Instagram @adcperoladaserra.atletismo ou pelo WhatsApp (11) 91103-4422.

O Atletismo do Pérola da Serra conta com o apoio de Evoque Academias, Nácar, Comitê Brasileiro de Clubes e Agência MAR. Além disso, o Projeto Nossos Trilhos – Pérolas para a Vida, nas unidades Kai-kan e Jardim Caçula, é apresentado pelo Governo Federal por meio do Ministério do Esporte via Lei de Incentivo ao Esporte, com patrocínio da UNIPAR.