Péricles participará do Big Brother Brasil com Show de Pagode

O reality show mais assistido do Brasil se prepara para uma festa especial, que contará com a presença do renomado cantor Péricles. Com um repertório recheado de sucessos e medleys que prometem animar os participantes, o artista vai apresentar hits como “Até que durou”, “O show tem que continuar”, “Melhor eu ir” e “Dança do bole bole”.

Péricles, que já fez uma aparição anterior na casa, expressou sua empolgação em retornar ao Big Brother Brasil. “Fazer um show no Big Brother Brasil, para mim, vale muito. Estou muito feliz com a chance de fazer parte da trilha sonora de quem está na casa e de quem também está curtindo o BBB 25. A característica principal do nosso show é emoção sempre em alta, é claro, junto com um bom pagode para todo mundo dançar. A nossa expectativa é que seja maravilhoso, com essa junção de todo mundo sambando e se emocionando”, declarou o cantor.

Além de proporcionar momentos nostálgicos por meio de suas canções românticas, o show permitirá que os brothers e sisters vivenciem uma experiência única. Um set imersivo será montado no gramado, permitindo que os participantes escolham paisagens que representam diferentes locais do Brasil e do mundo como fundo para a gravação de um vídeo especial. Para complementar a experiência, acessórios e roupas estarão disponíveis para uso dos participantes.

Paralelamente ao evento no reality, a cobertura dos famosos e realities será intensificada nas redes sociais. Colunistas como Chico Barney e Leão Lobo estarão à frente da programação especial no YouTube, com transmissões ao vivo de segunda a sexta-feira. Os espectadores poderão acompanhar três programas diários:

– Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne 13h – Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

– Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo 18h – Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas

A expectativa para essa festa no Big Brother Brasil é alta, prometendo não apenas entretenimento musical, mas também uma oportunidade única para os participantes se conectarem emocionalmente através da música.